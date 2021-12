"La guardia de Nochebuena fue de las peores que he tenido": un médico denuncia el desbordamiento en Urgencias

El colectivo de sanitarios que forman parte de las Urgencias y Atención Primaria están viviendo una auténtica pesadilla ante el aumento de casos de coronavirus por la variante ómicron. Denuncian su complicada situación laboral, los pocos refuerzos y la poca inversión que ha habido y la saturación que viven diariamente. Se une el aumento de contagios, el miedo a contagiar a familiares, las reuniones, las vacaciones de personal sanitario, etc. Por ejemplo, si uno está enfermo y llama al médico de cabecera, es tal la saturación que es muy alta la probabilidad de que no pueda coger el teléfono por estar atendiendo a muchísimos pacientes. Ante esto, la alternativa es acudir a Urgencias.

Y en Urgencias la situación no es mejor, hay cierto desbordamiento al llegar casos que se podrían resolver en Atención Primaria, donde no pueden ocuparse de todo por la situación de saturación en la que se encuentran. David Andina, pediatra de Urgencias, cuenta en la SER cómo lo está viviendo. "La guardia de Nochebuena fue de las peores que he tenido. No por la gravedad de los pacientes atentidos sino por el número de casos que tuvimos que atender", explica.

Según explica, acude mucha gente para asegurarse de que no tiene coronavirus, cuando allí no hay que ir para eso: "La mayor parte, cuadros leves, síntomas leves, un poco de tos, mocos, fiebre, y la mayoría era para saber si tenían COVID de cara a las fiestas. Y un servicio de Urgencias no debería tener esa función porque debe centrarse en atender cuadros urgentes".

Así, pide un poco de tranquilidad y que cada servicio se use para lo que está destinado: "Hago una llamada al sentido común, a la responsabilidad, porque todos podremos tener algún día un caso de urgencia y nos gustará que en ese momento todas las personas puedan centrarse en darte la mejor atención durante ese día".