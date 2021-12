Paco León desvela qué miembro de la Casa Real era fan de la serie 'Aida': "Me pidió una foto"

En la noche de Navidad, TVE emitió un programa espceical de La Noche D, que dirige Dani Rovira. Entre los invitados que acudieron a la cita estaban los actores Paco León, Miren Ibarguren, Belén Rueda, José Coronado, los cómicos Edu Soto y Silvia Abril o el cantante Omar Montes. Los artistas que comparten cártel en la película Mamá o papá y trabajaron durante años en la serie Aída, León e Ibarguren, estuvieron charlando con Rovira y le revelaron alguna que otra anécdota.

Precisamente de trabajar juntos en Aída, los actores hicieron buenas migas y compartieron fiestas, cumpleaños y celebraciones. "Somos como familia ya", dijo Ibarguren, tras contar cómo celebraron su 41 cumpleaños. Sin embargo, la campanada de la noche la dio Paco León al desvelar qué miembro de la Casa Real era fan de la serie de Telecinco.

"Una vez coincidimos en un avión con Froilán y su madre me pidió una foto, porque era fan", reveló el actor, refiriéndose a la infanta Elena de Borbón, que le pidió una fotografía porque tanto su hijo Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, más conocido como Froilán, y la hija del rey emérito, eran seguidores de la serie.

Pero la cosa no quedó ahí. León contó que en otra ocasión, la cuidadora de Froilán le transmitió un mensaje del joven, y la respuesta del actor fue que si aprobaba todas las asignaturas, podría salir en la televisión haciendo un cameo en Áída. Entre risas, León matizó que no se imaginaba a Froilán en su serie, que trataba de un barrio humilde y cómo vivía la gente, con su particular humor.

El actor contó que le dijo a Froilán que le pegaba más salir en Águila Roja, a lo que el Borbón contestó siguiéndole la broma: "¡Ahí no, que ahorcan a los reyes!". Para concluir la anécdota, León afirmó que no solo él era fan de la serie, sino que su hermana Victoria Federica también lo era.