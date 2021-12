Un excompañero de Cristiano Ronaldo carga contra él: "Es el mejor, pero no huyas así, no lo voy a tolerar"

El Manchester United atraviesa un momento muy complicado. Su clasificación para los octavos de la Champions como primero de grupo –se las verá con el Atlético de Madrid- no empaña el lamentable desempeño del equipo en la Premier League. Los más críticos empiezan a alzar la voz contra el rendimiento del equipo, entrenado por Ralf Rangnick desde el 29 de noviembre, después de que fuese destituido Ole Gunnar Solskjaer.

Este lunes los red devil salvaron un punto ante el penúltimo clasificado, el Newcastle, gracias a un gol del uruguayo Edison Cavani en el minuto 71 y a una gran actuación de David de Gea. La actitud de Cristiano Ronaldo, desesperado y con continuos gestos y quejas hacia sus compañeros, no paso inadvertida por nadie.

Gary Neville, leyenda del Manchester United, club en el que disputó toda su carrera deportiva, criticó la actitud del delantero, que no saludó a los aficionados que se habían desplazado 250 kilómetros para ver a su equipo en St. James’ Park. Neville, que compartió vestuario con Ronaldo los seis años de la primera etapa del portugués en Inglaterra, lamentó su comportamiento, en el programa Monday Night Football: "Tienes que estar ahí cuando tus compañeros de equipo te necesiten en esos momentos. Al fin y al cabo, me encanta ese chico, es el mejor que he visto en mi vida, pero no huyas así. No lo voy a tolerar".

"No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido. Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos", agregó.

En esta misma línea, añadió: "Luego están las quejas de Bruno Fernandes... Son los dos jugadores más veteranos. Es devastador para los jugadores más jóvenes cuando los dos mejores jugadores miran a los demás como si no fueran lo suficientemente buenos".

Cristiano Ronaldo lleva 13 goles y dos asistencias en la temporada de su regreso a Old Trafford, pero las cosas no están saliendo como esperaba en lo colectivo.