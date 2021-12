Mbappé "No iré al Madrid en enero"

El mercado de fichajes se abre el próximo día 3 de enero en España. Dos días antes, a partir del día 1 de enero, Kylian Mbappé será libre para negociar con cualquier equipo su futuro a partir del 30 de junio de 2022. Y sobre la posibilidad de que su futuro pase por el Real Madrid le han preguntado al jugador francés en una entrevista en la CNN. El jugador ha dicho que no vestirá de blanco... en enero. "No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en el mes de febrero y también en marzo. En enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados", ha asegurado Mbappé, que ayer fue galardonado en los Globe Soccer Awards.

El jugador también ha sido cuestionado precisamente por ese doble enfrentamiento contra el Real Madrid en los octavos de la Champions League. "Tenemos que estar preparados. Es el momento. Es el momento más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años hicimos final, semifinal después, ahora queremos ganar la Champions", ha sentenciado el delantero del PSG.