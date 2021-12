Dirigentes del PP cuestionan el 'no' de Pablo Casado a la reforma laboral

El PP se ratificó este lunes en su decisión de votar en contra de la reforma laboral que el Gobierno va a aprobar este martes en Consejo de Ministros. "Votaremos en contra porque no aceptamos una contrarreforma que va en contra de otra que ha creado tres millones de empleos y salvado un millón de ERTES", insistían este lunes desde Génova. Un mensaje en el que abundaba el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, asegurando que el partido "demostrará su coherencia" rechazando una medida que "no ayuda a la flexibilidad laboral"

No obstante, esta rotunda posición de la dirección nacional está siendo cuestionada dentro del partido. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, puso voz este lunes a la contestación interna y se mostró partidario de que, antes de anunciar el voto, se estudie detenidamente el decreto ley definitivo. Feijóo puso el acento en que lo que se conoce es "un preacuerdo que no está firmado" y, frente a la "contrarreforma" de la que habla Génova, el presidente de la Xunta aseguró que "no hay derogación" de la reforma anterior sino "modificaciones de algunos párrafos de los que falta por conocer el alcance".

"Se debería valorar la abstención"

La tesis del barón gallego es compartida por otros líderes territoriales e incluso por algunos miembros de la dirección nacional que cuestionan el voto en contra anunciado por Génova y consideran que Casado debería "reflexionar seriamente" sobre qué posición adoptar ante un decreto ley que "no modifica sustancialmente" la reforma del PP y que cuenta con el aval de los empresarios. "Se debería valorar la abstención", asegura un destacado miembro de la ejecutiva, "habría que haber esperado antes de optar inmediatamente por el voto en contra. No es que estemos de acuerdo con la reforma del Gobierno, es que el acuerdo nos da margen para estudiar otras opciones".

De esa opinión son también quienes ocuparon responsabilidades en el Gobierno de Mariano Rajoy. "Si la reforma de Sánchez no deroga la anterior ¿Por qué oponerse frontalmente? ¿No sería mejor optar por una estrategia distinta?", dice un exsecretario de Estado popular. "Después de todo, en la foto del acuerdo actual podríamos situar perfectamente a Fátima Báñez y a Rajoy", asegura, tirando de ironía, otro exalto cargo del PP.