Isabel Jiménez muestra lo que nunca se ve en los informativos y otras noticias que te interesaron en abril

Durante estos últimos doce meses hemos contado miles de historias. Todo ello a través de un sinfín de artículos, entrevistas y reportajes en un año marcado por nuevamente por la COVID-19, el volcán de La Palma y eventos deportivos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de Japón. Por esa misma razón hemos querido resumir el año en los artículos que más te han interesado durante el 2021. A continuación te ofrecemos las noticias más populares del pasado mes de abril.

"Leyenda urbana confirmada": Isabel Jiménez triunfa en redes mostrando lo que nunca se ve en los informativos

La periodista Isabel Jiménez confirmaba el pasado mes de abril una leyenda urbana relacionada con los informativos a través de las redes sociales. Concretamente en su perfil de Instagram, donde demostraba mediante una fotografía que los presentadores de los informativos se visten de una forma mucho más cómoda de cintura para abajo a la hora de transmitir las noticias. Como los periodistas están sentados en todo momento, y la realización tan solo les graba de cintura hacia arriba, pueden vestirse mucho más cómodos de cintura para abajo.

Las imágenes de Lance Armstrong que pueden delatar que usó motores en su bicicleta

El estadounidense Lance Armstrong estaba destinado a ser el ciclista más grande de todos los tiempos. Sin embargo, todo cambiaba en 2012, cuando fue acusado de dopaje sistemático por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (Usada). A raíz de estas acusaciones, el ciclista fue suspendido de por vida y se le despojaron todos sus grandes triunfos. Pero, ¿y si además de dopaje sistemático también hubiese recurrido al dopaje tecnológico? Unas imágenes que salían este año a la luz daban a entender que el ciclista podría haber usado motores en su bicicleta durante su etapa como ciclista.

"Ha sido el puto amo": la persona que ha hecho estallar toda la Superliga desde dentro

La Superliga ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes fiascos de 2021. Apenas unas horas después de que hasta un total de 12 clubes europeos firmaran un acuerdo para sacar la primera liga europea adelante, el proyecto comenzó a desmoronarse por la presión tanto de los aficionados como de los propios amantes del fútbol. Entre ellos el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, uno de los grandes artífices del fin de esta liga.

'El programa de Ana Rosa' ficha a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David para comentar 'Supervivientes'

Tras la emisión de la famosa docuserie de Rocío Carrasco, en la que la hija de la cantante Rocío Jurado hablaba sobre los malos tratos recibidos por parte de la que fuera su pareja Antonio David Flores a lo largo de su relación, Mediaset decía ir más allá. Con el objetivo de seguir creciendo a nivel de audiencias, Telecinco fichaba a Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y una de las protagonistas del documental, para comentar la nueva temporada de Supervivientes.

Joan, el concursante de 'Ahora Caigo' viral en redes por protagonizar este surrealista momento en el programa

Joan comenzó su andanza en el programa ¡Ahora caigo! con polémica remarcando su propio nombre. Joan, que no Juan, puesto que odia cómo suena en español. "Hola buenas, me llamo Joan, no Juan. Que a veces la gente se confunde y se me hincha una vena…", apuntaba el concursante. Tal es así que el karma le devolvía la jugada, la cual podría haberse quedado en una simple anécdota.