El hallazgo arqueológico "del que hablará todo el mundo" y otras noticias que te interesaron en mayo

¿Sabías cuáles han sido las noticias más exitosas del mes de mayo para los lectores y lectoras de CadenaSER.com? Durante estos últimos doce meses hemos contado miles de historias. Todo ello a través de un sinfín de artículos, entrevistas y reportajes en un año marcado por nuevamente por la COVID-19, el volcán de La Palma y eventos deportivos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de Japón. Por esa misma razón hemos querido resumir el año en los artículos que más te han interesado durante el 2021."

"El hallazgo del que hablará todo el mundo": restos de homínidos de hasta 100.000 años de antigüedad en Italia

El pasado mes de mayo, un grupo de investigadores descubrió en Italia restos de homínidos de hasta 100.000 años de antigüedad. Concretamente en la cueva de Guattari, donde se encontraron restos de nueve homínidos del periodo Neandertal y de algunos animales de la época. En particular, 8 son de homínidos que vivieron hace entre 50 mil y 68 mil años, mientras que el más antiguo de ellos habría tenido entre 100 mil y 90 mil años.

Comunicado conjunto de Real Madrid, Barça y Juventus sobre la Superliga: "FIFA y UEFA, esto es inaceptable"

La Superliga ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes fiascos de 2021. Apenas unas horas después de que hasta un total de 12 clubes europeos firmaran un acuerdo para sacar la primera liga europea adelante, el proyecto comenzó a desmoronarse por la presión tanto de los aficionados como de los propios amantes del fútbol. Tras el descalabro de la competición, los máximos responsables de Real Madrid, FC Barcelona y Juventus emitieron un comunicado conjunto cargando contra la FIFA y la UEFA.

"El yacimiento que cambiará los manuales de historia": lo que la cuenca del Guadiana esconde

Apenas unos días después del histórico hallazgo en la cueva de Guattari, el usuario de Twitter Itineratur nos demostraba que en España también hay yacimientos de lo más sorprendentes. Todo ello a través de un hilo de divulgación arqueológica publicaba a través de las redes sociales, en el que recordaba la importancia del yacimiento tartesso de Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz). Un edificio enterrado que cuenta con una misteriosa escalera monumental, alturas de muros de hasta 7 metros y la primera bóveda conocida de la Península Ibérica.

"Soy de la Falange, maricón, rumano y adoptado": un comensal de 'First Dates' deja a Sobera sin palabras

Rafa se presentaba el pasado mes de mayo frente a las cámaras de First Dates como un auténtico amante de los toros, el fútbol y la gastronomía española. Pero no solo eso. Después de charlar por primera vez junto a Carlos Sobera, este aseguraba que era "de la falange, maricón, rumano y adoptado". Una descripción de lo más peculiar que dejaba al presentador vasco con la boca abierta porque no sabía muy bien cómo abordar la situación generada por su invitado.

La historia detrás del abrazo en la playa de Ceuta: "El joven fue devuelto a Marruecos al poco tiempo"

La crisis que se vivió el pasado mes de mayo en Ceuta dejaba una serie de incógnitas en torno a la validez y la fugacidad de las relaciones internacionales en general, y las de España y Marruecos en concreto. Pero lo que dejaba, sobre todo, es un sinfín de imágenes que quedarán grabadas durante mucho tiempo en la mente de quienes han seguido el cruce fronterizo de Ceuta. Entre todas ellas, la del abrazo de una de las trabajadoras de la Cruz Roja a un joven inmigrante. Aquí te contamos qué fue del joven tras este abrazo icónico.