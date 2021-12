El emotivo gesto de Mónica Carrillo antes de cada informativo y otras noticias que te interesaron en febrero

¿Cuál es, para ti, la noticia del año? Durante estos últimos doce meses hemos contado miles de historias. Todo ello a través de un sinfín de artículos, entrevistas y reportajes en un año marcado por nuevamente por la COVID-19, el volcán de La Palma y eventos deportivos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de Japón. Por esa misma razón hemos querido resumir el año en los artículos que más te han interesado durante el 2021. ¿Sabías cuáles han sido las noticias más exitosas del mes de febrero?

Mónica Carrillo: "Antes de cada informativo, miro a un foco y pienso en ella"

La entrevista de Mara Torres a Mónica Carrillo en El Faro fue, sin duda alguna, uno de los momentos más destacados del pasado mes de febrero. Bajo el pseudónimo Gala, la periodista y escritora recordaba en la Cadena SER algunos de los momentos y las personas más importantes de su vida. Entre ellas su abuela, a quien considera el gran faro de su vida. De hecho, la periodista reconoce que se acuerda mucho de ella cada día antes de cada informativo.

La Comunitat Valenciana amanece bajo una capa de arena rojiza debido a una tormenta seca

La Comunitat Valenciana amanecía el pasado mes de febrero bajo una capa de polvo rojizo que se ha podido ver en las principales ciudades de la comunidad. Todo ello como consecuencia de una tormenta seca que producía la madrugada anterior, generando una estampa inédita en la historia de la comunidad. En declaraciones a la SER, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, reconocía que se trataba de algo "muy extraordinario" del que no hay registros por parte de la agencia. Aunque es relativamente habitual que se produzcan tormentas de barro (hay al menos dos cada año), no es tan habitual que el polvo caiga sin ir acompañado de lluvia, que es lo que ha ocurrido esta vez.

"¿Cómo se llama la presentadora que parece la novia cadáver en choni?": Mónica Carrillo devuelve el zasca

En Twitter puede ocurrir cualquier cosa. Una vez publicado un mensaje, queda a merced de la red y es imposible saber hasta quién va a llegar. Eso le ocurrió a la cuenta de @aykrmela, que el sábado por la noche preguntaba en esta red social por el nombre de "la presentadora esta de Antena 3 que parece la novia cadáver en choni". Tan solo un minuto después de su publicación, la usuario de Twitter tenía su respuesta. Pero no de una persona cualquiera, sino de la propia Mónica Carrillo,

"¿Es oficial? Creo que la he liado": el desliz de Nadal en rueda de prensa sobre su rival en cuartos

El tenista español Rafa Nadal protagonizaba el pasado mes de febrero una anécdota en rueda de prensa que se convertiría posteriormente en uno de los momentos más destacados del torneo. Tras imponerse con facilidad a Fabio Fognini en el Abierto de Australia, el balear comentaba antes de tiempo que el italiano Matteo Berrettini no iba a disputar su partido ante el griego Stefanos Tsitsipas por lesión. Algo que no había comunicado ni la propia organización, provocando así un momento muy comentado. "¿Es oficial que Berrettini se ha retirado? Creo que la he liado".

Atasco histórico en Marte: tres naves aterrizarán esta semana para explorar el planeta rojo

Cada vez conocemos más detalles sobre Marte. Todo ello gracias a los robots exploradores que han aterrizado sobre la superficie del planeta rojo durante estos últimos años, quienes nos han ayudado a descubrir detalles nunca antes vistos sobre nuestros vecinos. El pasado mes de febrero se produjo un hecho cuanto menos anecdótico. Y es que, por primera vez desde que se tienen registros, tres misiones se dirigieron a Marte en un espacio de apenas diez días de diferencia.