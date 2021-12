La nueva vida de Beatriz Montañez en pleno bosque y otras noticias que te interesaron en marzo

¿Sabías cuáles han sido las noticias más exitosas del pasado mes de marzo? Durante estos últimos doce meses hemos contado miles de historias. Todo ello a través de un sinfín de artículos, entrevistas y reportajes en un año marcado por nuevamente por la COVID-19, el volcán de La Palma y eventos deportivos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de Japón. Por esa misma razón hemos querido resumir el año en los artículos que más te han interesado durante el 2021.

Beatriz Montañez: de 'El Intermedio' a vivir con 150 euros al mes en absoluta soledad por voluntad propia

Después de años siendo uno de los rostros más reconocidos de la televisión española, la periodista Beatriz Montañez decidía alejarse del foco mediático y retirarse al bosque a vivir una nueva vida: "La soledad es, ha sido y será la mejor amiga que he tenido nunca". Así lo explica en su primer libro Niadela, donde recoge cómo es su vida de lo más austera en el monte después de una vida detrás de los focos de la televisión.

Descubre si la declaración de la renta te saldrá a pagar o a devolver mediante este simulador

¿Me saldrá a pagar o a devolver? ¿Y si pudieras salir de dudas antes de enfrentarte a la siempre temible declaración de la Renta? El pasado mes de marzo te contamos la historia del simulador de Rentas. Un plataforma, habilitada por el propio ministerio de Hacienda, que nos permite cargar una declaración ya hecha o crear una nueva declaración a partir de cero. De esta manera, y cuando hayas aportado toda la información necesaria, podrás ver una simulación de la Renta en la que encontrarás todo tipo de datos. Desde la base imponible general, base imponible de ahorro, deducciones, determinación de cuotas líquidas o el resultado de la declaración.

"Eran lo mismo": Isabel Díaz Ayuso recuerda su etapa universitaria junto a Pablo Iglesias y su generación

Antes de enfrentarse en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias ya se conocían de su etapa universitaria. Así lo explicaba la presidenta de la Comunidad de Madrid en declaraciones a María Teresa Campos para el programa La Campos Móvil, donde recordaba los primeros pinitos de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y otros jóvenes que posteriormente crearían Podemos en la Universidad Complutense de Madrid.

El Supremo se pronuncia sobre el pan: calentar barras congeladas no te convierte en panadero

El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo dictaba una sentencia mediante la que establecía que un supermercado que se limita a hornear barras de pan congeladas no debe ser considerado como un horno de fabricación de pan a efectos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sino una venta al por menor: "No es fabricación de pan a los efectos de su encuadramiento en el epígrafe 644.2".

Los Chikos del Maíz: "El éxito es no estar con Pablo Motos"

¿Qué es el éxito? Para Los Chikos del Maíz, no estar con Pablo Motos: "El éxito es no estar con Pablo Motos. ¡Que a Pablo Motos no le guste tu disco!", Así lo explicaban el pasado mes de marzo en una entrevista para el programa Fuego y Chinchetas, al que acudían a presentar un EP con el que rendían tributo al creador de la serie The Wire.