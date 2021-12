El inesperado rap de Roberto Brasero para dar la previsión sobre Filomena: "Bro, no mires antes de tiempo"

Tras la inolvidable actuación de Antonio Resines en la gala de los premios Goya, el recordado rap del programa 'Saber y Ganar' y el atrevido 'hip hop' de Juan Carlos Monedero para 'La Tuerka', ha llegado el momento de Roberto Brasero.

El famoso meteorólogo y presentador de Antena 3 ha sorprendido a todos este martes, Día de los Inocentes, agarrando el micrófono con una mano para comenzar a rapear frente a la cámara, ante la atónita mirada de los espectadores, que han acudido a las redes sociales para comentar lo sucedido.

Ha comenzado con un "¿Qué pasa con Filomena?", mientras sonaba ya la base musical de fondo, para continuar con rimas como: "Si te digo la verdad, esta es la realidad. No lo podemos saber con la meteorología, bastante con el día a día. Una semana, una quincena sí, hablarte de tres meses no. No merece la pena. No es por no predecir, es porque no se va a cumplir".

Si yo lo he visto vosotros también. Roberto Brasero rapeando. pic.twitter.com/puz52sVaKk — Marc Gabernet (@marcgabernet) December 28, 2021

Posteriormente Brasero ha continuado con su insólita canción en el plató de informativos de Antena 3: “Bro, no tienes que mirar antes de tiempo, tienes que mirar el tiempo por Nochevieja, aquí te lo dejo. Manga corta a mediodía y luego la noche será fría, pero no tanto”.

Por último, ha concluido con una rima de despedida: "Aquí te dejo mi canto, aquí es la previsión primavera en fin de año, no es una inocentada, es un anticiclón".