“Sabía lo que significaba mi fichaje por el Barça y los palos que iba a recibir”. Con esa naturalidad explica Nikola Mirotic lo que supuso su fichaje por el Barça en 2019, después de jugar en el Real Madrid casi diez años. Lo ha hecho en el nuevo programa de baloncesto de Movistar + que presenta Antoni Daimiel y que responde al nombre de ‘El Gancho de Daimiel’.

En un adelanto del estreno, que tendrá lugar este jueves, Mirotic ha explicado: "Sabía muy bien lo que significaba mi fichaje por el Barça y los palos que iba a recibir. Llevo toda la vida recibiendo críticas: de haber jugado con España y no con Montenegro, de haberme ido a la NBA y de haber vuelto para jugar en el Barcelona. Haga lo que haga a la mayoría le parece siempre mal".

Además, le hemos podido escuchar hablar de su llegada al Real Madrid en el verano de 2005. "Yo cuando llegué a España con 15 años ya sabía que en un gran club como el Madrid tenía que ser dos veces mejor que un español para que me diesen la oportunidad de triunfar. Obviamente. Es algo normal, España va a empujar por sus jugadores al igual que hace Montenegro o Serbia. Me metí en la cabeza que tenía que ser dos veces mejor. Si ellos llegaban a entrenar a las ocho, yo tenía que estar entrenando desde las siete”, ha explicado.

“Esa mentalidad me ayudó y ellos me abrieron la puerta. Creo que tuve una buena evolución, aunque no fui muy consciente de esa evolución porque todo pasó muy rápido. Yo empecé a jugar al baloncesto con 13 años y medio. En un año y medio pasé de nunca haber tocado una pelota de baloncesto a estar en una escuela en Montegro y al Real Madrid. Y en dos años y medio a debutar con el primer equipo”, ha añadido.

Este jueves a partir de las 22:30 se podrá disfrutar de la entrevista íntegra en Movistar +.