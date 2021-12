Casado califica la gestión de Sánchez como "nefasta" y rechaza la reforma laboral: "Que nos dejen en paz"

El Partido Popular continúa con su política de desgaste sobre el Gobierno. Este miércoles, el líder del PP, Pablo Casado, tildó de “nefasto” el balance de 2021 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien advirtió de que los populares no cederán a ninguna “campaña” para salvar la reforma laboral.

Casado hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que dio en la sede de su partido tras reunir al Comité de Dirección Nacional, al que fue invitado el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que ha convocado elecciones para el próximo 13 de febrero.

El jefe de la oposición sostuvo que el balance de la gestión de Sánchez durante este año “no puede ser más nefasto”, ya que ha gobernando “con una gran arrogancia” y “una gran incompetencia”. En este sentido, lamentó que el país tenga el “peor Gobierno”, en el “peor momento” y encima haciendo gala de un “falso triunfalismo” en materia económica.

Insistió en que la gestión del presidente durante 2021 se ha caracterizado por su “arrogancia, incompetencia y mentiras”, todo lo cual, según dijo, se puso de manifiesto este mismo miércoles en la comparecencia que el jefe del Ejecutivo realizó en La Moncloa para hacer balance del año.

Respecto a la reforma laboral, el líder de los populares insistió en que votarán en contra cuando el real decreto aprobado por el Gobierno llegue al Congreso. Sostuvo que es una “broma” que se exija al PP salvar en el trámite parlamentario una modificación legal que no se le ha consultado, que no respalda y que responde a los “enredos” y “enjuagues” de Sánchez con Podemos y sus socios independentistas: "Que nos dejen en paz, que parece que tenemos la culpa de todo; pues no".

Sostuvo que “el PP tiene su modelo laboral y es el que está en vigor”, que considera puede mejorarse con la llamada ' + Char(39) + 'mochila austriaca' + Char(39) + '. Por este motivo, sostuvo que no cederá a ninguna “campaña” para salvar la reforma laboral pactada por el Gobierno con los agentes sociales y advirtió de que para “manual de resistencia” el suyo, en referencia a que Sánchez publicase en su momento un libro con este título.

Cree que "el ciclo de cambio es imparable"

A su juicio, Sánchez demostró en la intervención de esta jornada una “insensibilidad” ante los parados y los afectados de la COVID-19, al tiempo que reprochó al presidente el desfase de las previsiones económicas con la realidad. Lo que demuestra la “incompetencia” del Gobierno.

Asimismo, Casado sostuvo que la situación en España es “muy mala por culpa de este Gobierno”, al tiempo que sostuvo que “el ciclo de cambio es imparable” en el país, como recordó demuestran las encuestas y las elecciones que ha ido ganando el PP en los últimos años.