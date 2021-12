¿Inocentada? Este es el nuevo artículo de Lidl que arrasa en redes y que todo el mundo pide que sea realidad

Con motivo del 28 de diciembre hay que tener los ojos puestos en todo lo que nos dicen. El Día de los Inocentes deja siempre alguna que otra broma en la que caemos sin recordar en qué día vivimos. Este 2021, las redes han sido el altavoz de algunas de estas bromas que siempre tienen mucha repercusión.

Una de las empresas que aprovechó la ocasión fue Lidl, cuyos reconocidos productos dan mucho que hablar. "Unos tacones con un andar que marca la diferencia", publicó el establecimiento en su cuenta oficial de Twitter, con la foto de unos tacones con el logo de la marca y los colores corporativos: rojo, amarillo y azul.

Unos tacones con un andar que marca la diferencia 👠

Eso es lo que vas a sentir cuando lleves puestos los tacones que hoy lanzamos en exclusiva y que forman parte de nuestra Lidl Gala Collection. 💥💥

Unidades muy muy muy limitadas 😎 ¡CORRE! (sin caerte) pic.twitter.com/gi7rW9jhba — Lidl España (@lidlespana) December 28, 2021

"Eso es lo que vas a sentir cuando lleves puestos los tacones que hoy lanzamos en exclusiva y que forman parte de nuestra Lidl Gala Collection", añadieron. Muchos creyeron que podía ser cierto porque la empresa lanzó hace ya un tiempo unas deportivas con las mismas características y que se volvieron virales desde su lanzamiento. Eso sí, la tienda avisó de que las unidades son "muy muy muy limitadas". "¡CORRE! (sin caerte)", tuitearon.

En Twitter, los tacones corporativos de Lidl causaron sensación y muchos usuarios que se dieron cuenta de que podía ser una broma, pidieron a la empresa que los pusiesen a la venta de verdad. "Como broma no os puntúo, pero como diseño de calzado 10/10, no seáis tontos y sacarlos a la venta porque hacéis sold out rápido", les respondió una usuaria.