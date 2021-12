La ex gimnasta Almudena Cid se subirá el próximo 22 de enero de 2022 a los escenarios del Teatro Infanta Isabel de Madrid para debutar como actriz interpretando el papel de Clara en la nueva obra 'Una historia de amor'.

"He encontrado un personaje ideal. Me gusta porque tiene mucho que ver conmigo, con hacer tomar conciencia al otro y no dirigirle, pero sí aconsejarle", ha dicho en una entrevista con 'El Mundo'.

A pesar de centrar la conversación en su nueva obra, el periodista quiso preguntarle a Almudena sobre cómo le afecta que se hable de ella en los medios por su vida personal, en este caso sobre su ruptura con el presentador Christian Gálvez, con quien llevaba quince años mano a mano.

"Los flashes de los photocall, igual que las cuestiones referentes a tu vida personal, son algo ajeno. Son momentos, instantes. Lo importante es tu día a día, donde pueden pasar mil cosas", zanjó Cid.

"El amor es algo que no controlas"

La que fue una las figuras principales de la gimnasia rítmica en España confesó que para ella el amor "es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar". "Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente", confesó al periódico.

"En esta obra el tema principal es la segunda oportunidad. Tenemos un concepto de la segunda oportunidad urgente, es decir, la quiero ya. Y a veces llega 12 años después o a veces no llega", aclaró Cid, que no es la primera vez que ejerce de actriz en algún proyecto.

Almudena también trató durante la conversación aquello que la faceta de deportista le había dejado posada en la personal. "Me permitió sacar a través del movimiento muchas de las cosas que a mi me estaban pasando: desamores, lesiones, dolores, política, incomprensión, desprecio también por parte de la Federación durante ocho años", remarcó.

"Tuve mi trauma personal de haber decidido irme con 13 años y no haber vivido el beso de buenas noches de mi madre y quererlo con 40 años. Quien elige el camino del deportista de élite tiene que saber que los sacrificios que hace quedan para siempre", dijo la ex gimnasta sobre su etapa profesional como deportista de élite.