"Lo dejo. Perdimos la confianza de la gente a la que atendemos": el adiós viral de un médico que no puede más

"Hoy es mi último día en una consulta como Médico de Familia en Atención Primaria. Lo dejo". Estas son las palabras que un médico de familia albaceteño publicaba poco antes de las siete de la mañana de este miércoles en su cuenta de Twitter.

El doctor ha arrancado con esta breve pero contundente afirmación un hilo de seis tuits, que supera ya los 6.000 'me gusta', en el que explicaba cómo ha sido el camino que le ha llevado a tomar la que ha definido como "la decisión más dura profesionalmente, pero la más acertada".

"Hace semanas tomé la decisión (...) que me ha dejado (por fin) dormir algunas horas y la que me ha permitido sobrevivir este último mes caótico", continuaba Jesús, el médico. "Solo sabiendo que todo acaba se ha podido llevar más ligera la carga de estos días".

Hoy es mi último día en una consulta como Médico de Familia en Atención Primaria.



Lo dejo. — Jesús (@iguqui) December 29, 2021

"Me encanta mi profesión, pero no soporto mi trabajo"

Con la incidencia y el número de contagios in crescendo, los centros de salud saturados y la atención primaria desbordada tras casi dos años de pandemia, Jesús se ha convertido en la cara visible de otros tantos profesionales del sector sanitario que, como él, se ha visto sobrepasados.

"Me encanta mi profesión, pero no soporto mi trabajo", escribía con notable resignación el manchego, que trataba de explacarse de la siguiente manera: "Cada día se distancia más lo que pensé que haría y quería hacer, con lo que hago en realidad. Es como una herida que no cierra, y que por el tiempo que lleva es imposible suturar. Así que, estoy curándome por segunda intención".

"A las que seguís, gracias infinitas"

Tras lamentar las circunstancias en las que trabajan los profesionales de la Atención Primaria, circunstancias que durante los últimos meses él mismo ha sufrido a títutolo personal, este médico de familia no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer públicamente a sus compañeros de profesión, remarcando el incalculable valor del papel que desempeñan.

"A las que seguís, por el motivo que sea, GRACIAS infinitas. Sois lo más valioso de este sistema. La única vida que le queda a la At Primaria sois vosotras", podía leerse en otro de sus tuits, en el que lamentaba la pérdida de "la confianza de la población a la que atendemos, y que nunca tuvimos de las administraciones a las que pertenecemos".

"Si no podéis más, parad"

Precisamente por la incuestionable importancia del personal sanitario, Jesús ha hecho un llamamiento a quienes ejercen su misma profesión: "Aguantad si tenéis fuerzas, buscad redes, apoyos y alianzas para continuar, y si no podéis más, parad. Antes de romperos por dentro, parad , por favor".

Estas palabras iban acompañadas de una breve frase en la que el protagonista de este hilo afirmaba sentirse "un privilegiado por poder hacerlo", reconociendo que no todo el mundo tiene la posibilidad, pues "hay contextos en los que resulta realmente difícil".

"Ahora es momento de parar, de respirar, de reflexionar, de poner más tiritas en esta herida y colocar en orden todo lo que se ha movido por dentro este tiempo", concluía el médico, aplaudido y apoyado por miles de usuarios.