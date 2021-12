Romelu Lukaku no pasa por su mejor momento deportivo tras haber fichado por el Chelsea este pasado verano. El jugador belga fue una de las grandes sensaciones del fútbol mundial en las filas del Inter de Milán, pero las lesiones y los problemas de adaptación en el conjunto dirigido por Tuchel han provocado que el delantero no esconda su descontento. Lukaku soltó el bombazo de este invierno en la Premier League en una entrevista concedida a 'Sky Sports'.

"El míster eligió otro dibujo y no estoy contento con la situación"

La entrevista íntegra se podrá disfrutar el último día del año en Sky Sports, pero el adelanto está causando furor en redes sociales. En ella, Lukaku comenzó destacando su estado de forma y dice "no darse por vencido" pese a la situación que atraviesa en el conjunto de Thomas Tuchel: "Estoy físicamente muy bien. Tras dos años en Italia, trabajando con preparadores y nutricionistas, estoy bien. Sin embargo, no estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el míster eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla".

Una posible vuelta al Inter de Milán

Lukaku se lamentó de la manera de salir del club neroazzuri, y además fue claro con lo que desea para su futuro; Volver a triunfar en San Siro: "Lo que pasó no debía ir así. Cómo dejé el Inter, como comuniqué con los tifosi me molesta. No era el momento adecuado, y ahora creo que ha llegado el de hablar. Siempre dije que tengo al Inter en el corazón y espero de verdad volver a jugar allí. Estoy enamorado de Italia y es el momento de contarle a la gente lo que pasó de verdad, sin hablar mal de nadie, porque no es mi estilo".

Además, el belga confesó seguir todos los encuentros del Inter, y al ser preguntado por la diferencia del equipo del año pasado, a este con Edin Dzeko y el "Tucu" Correa: "No me gusta hacer comparaciones. El de ahora, hay que ser honestos, juega muy bien, está primero en la clasificación y juro por Dios que espero que gane ese equipo, son los jugadores que siempre amo porque es gracias a ellos que soy Romelu Lukaku de hoy. . Espero que este equipo gane, que siga creciendo. Porque el Inter y su afición para mí debe ser un equipo top, que siempre se merece lo mejor. Para mí espero que tras el descanso sigan ganando partidos. No se sabe qué pasa en el fútbol".

Sus disculpas a los tifosi

"Antes que nada, quiero pedirle perdón a los hinchas. La manera con la que me fui debió ser distinta. Tenía que hablar primero con ustedes, porque lo que han hecho por mí, por mi familia, por mi madre, por mi hijo, son cosas que se quedarán de por vida. En el fondo de mi corazón espero regresar al Inter y no hacerlo al final de mi carrera, sino a un nivel todavía bueno, para apuntar a ganar más".

Lukaku anotó 23 goles en su primera temporada y 24 goles en el último año en el Inter de Milán. Sin embargo, su salida no sentó nada bien a los aficionados, ya que el fichaje se anunció cuando aún no había terminado la temporada.