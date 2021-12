Estados Unidos bate récord de contagios con casi medio millón de casos en un día con Europa también en máximos

Estados Unidos batió este miércoles el récord de nuevos casos de COVID-19 en un día desde el inicio de la pandemia, con 488.000 infectados registrados durante esa jornada, según la cuenta que lleva a cabo el diario The New York Times. Cabe mencionar, sin embargo, que las cifras del Times todavía no han sido confirmadas por el ente oficial, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) del Gobierno estadounidense, cuyos datos más recientes son los del martes 28 de diciembre.

Según las cifras del rotativo neoyorquino, los 488.000 nuevos casos registrados el miércoles son casi el doble de los identificados durante las peores jornadas del invierno pasado, y el Times alertó de que esta cifra puede ser aún más alta porque durante el período de Navidad ha bajado sustancialmente la cantidad de tests realizados.

De acuerdo con la cuenta que lleva a cabo el diario, el miércoles también se registró otro récord: el del promedio semanal de nuevos casos más alto desde el inicio de la pandemia, con 301.000 infectados de media por jornada durante los siete días que fueron del jueves 23 de diciembre al miércoles 29.

Europa también acumula máximos desde el inicio de la pandemia

Por su parte, Europa cierra el año en situación generalizada de riesgo elevado por el alto contagio de coronavirus impulsado por la variante ómicron, mientras los gobiernos endurecen restricciones e instan a la prudencia en las celebraciones. Con la excepción de Rumanía, duramente golpeada en otoño por la anterior ola de COVID-19, el resto de Europa se encuentra en riesgo elevado o muy elevado, según los últimos datos actualizados hoy por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Dieciocho de los treinta países del Espacio Económico Europeo (EEE), entre ellos España, tienen una incidencia acumulada superior a 500 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que equivale al nivel más alto, representado por el color rojo oscuro, en los mapas semanales del ECDC.

Otros ocho - Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Austria, Hungría, Grecia y Polonia - tienen regiones en nivel muy elevado y otras en nivel elevado (rojo), lo que significa que la incidencia está entre 200 y 499 casos por 100.000 habitantes o entre 75 y 200 pero con una tasa de positividad en test superior al 4%.

Francia, a la cabeza de Europa

Francia ha sido el país del Viejo Continente que más casos ha registrado este jueves. Las autoridades francesas notificaron 206.243 nuevos positivos y un nuevo aumento del número de pacientes hospitalizados. Tras los más de 208.000 casos registrados este miércoles, los contagios cayeron ligeramente en 24 horas, si bien la tendencia muestra una dinámica similar en los últimos días con una media de 121.000 casos diarios en la última semana.

El Gobierno anunció este jueves multas de hasta 1.000 euros por empleado contra las empresas que incumplan la imposición del teletrabajo al menos 3 días por semana y quiere imponer el pase de vacunación obligatorio para la restauración, transporte e instalaciones deportivas. Además, en París, con la incidencia disparada por encima de los 2.000 nuevos casos por 100.000 habitantes, será obligatorio desde mañana llevar mascarilla en exteriores, con una multa de 135 euros para quienes no cumplan con esa orden.

Ómicron avanza a buen ritmo en Italia y Portugal

Las autoridades sanitarias de Italia han notificado este jueves un total de 126.888 nuevos contagios de COVID-19, lo que constituye una cifra récord en el país transalpino desde que comenzó la pandemia y en el marco de un empeoramiento de la situación.

Además, las autoridades italianas han notificado otros 156 fallecimientos a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Con estas cifras, el cómputo global de Italia ha ascendido hasta los 5.981.428 contagiados desde el comienzo de la pandemia, mientras que las víctimas mortales son 137.247.

Así, en Italia, donde los contagios han subido un 80,7 % en Navidad, se han aprobado medidas urgentes ante el temor de paralización de algunas actividades: a partir del 10 de enero desaparecerá la cuarentena para los vacunados desde hace menos de cuatro meses o con la dosis de refuerzo por contacto estrecho con un positivo.

Por otra parte, Portugal ha registrado este jueves por tercer día consecutivo su máximo histórico de casos de coronavirus, en este caso otros 28.659 positivos junto a dieciséis muertes más. En los últimos tres días, las autoridades portuguesas han registrado cerca de 72.700 casos nuevos. En total 1.358.817 personas han contraído la enfermedad, de la que no han podido recuperarse 18.937. Por otro lado, son 1.181.456 las que sí se han recuperado, las últimas 6.239 este jueves.

La Dirección General de Salud (DGS) ha decidido este jueves también reducir de diez a siete el periodo de cuarentena para aquellas personas que hayan contraído la enfermedad pero no presenten síntomas, así como para los contactos de riesgo de estas personas que han dado positivo.

Alemania supera los 7,1 millones de contagios desde el comienzo de la pandemia

Alemania ha superado este jueves la barrera de los 7,1 millones de contagios de coronavirus tras sumar más de 40.000 durante el último día, una jornada en la que las autoridades han notificado además cerca de 400 muertos a causa de la COVID-19.

El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental de control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han notificado 42.770 casos y 383 muertos, lo que eleva las cifras totales desde el inicio de la pandemia a 7.109.182 y 111.602, respectivamente.

Así, el país germano mantiene contenida en cierta medida la incidencia de nuevos casos y no permitirá reuniones privadas de más de diez personas (sin contar a menores de 14 años) en el caso de los vacunados, mientras que para los no inmunizados el límite queda en dos.

En Reino Unido, sin restricciones 'duras', siguen los contagios disparados

La Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA, por sus siglas en inglés) ha informado este jueves de un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, después de haber contabilizado otros 183.937 en las últimas 24 horas, así como 57 muertes más. Estas cifras contrastan con las registradas durante toda la semana pasada, con un total de 119.789 casos y 147 muertes. Las autoridades achacan de este importante aumento al avance de la variante ómicron, que en las últimas 24 horas es la responsables de 19.544 casos en Reino Unido, lo que supone un total ya de 229.666.

En total, desde que estalló la crisis sanitaria en marzo de 2020, Reino unido ha confirmado 12.559.926, la peor cifra de todo Europa. La cifra de fallecidos a causa de la enfermedad ha subido a 148.089. En la región se impuso ya hace días la mascarilla en el transporte y lugares cerrados y es obligatorio presentar un certificado COVID para grandes eventos, mientras los gobiernos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte han limitado reuniones y aforos en espectáculos.

"No estamos cerca del fin de la pandemia en estos momentos", señaló en un mensaje difundido en redes sociales por la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) su responsable de Emergencias, Catherine Smallwood. OMS-Europa ha reiterado estos días la necesidad de recibir la dosis de refuerzo de la vacuna y de medidas como evitar las aglomeraciones, asegurar la ventilación, mantener la distancia de seguridad, usar mascarillas cuando sea necesario, higiene de manos y permanecer en casa si se tienen síntomas.