La lista más codiciada del 2022: los mejores 25 futbolistas que acaban contrato el 1 de enero

Con el año 2021 a punto de acabar y en pleno mercado invernal la lista más atractiva para el año 2022 no puede ser otra que la de los futbolistas que a partir del 1 de enero se convierten en agentes libres para negociar con el club que quieran. Los contratos que expiran a partir del nuevo año, mayoritariamente, suelen ser de futbolistas que de acuerdo mutuo con el club deciden no seguir adelante con su relación contractual. No obstante, una tendencia en los últimos años está siendo la de los grandes futbolistas que prefieren dejar expirar su contrato para eliminar las trabas que dificultarían su salida.

Repasaremos los 25 nombres más atractivos que se encuentran en esta situación, centrándonos en los cracks mundiales de los grandes clubes y por supuesto en las jóvenes promesas que quieren dar un salto de calidad. El primer nombre que se viene a la cabeza es el de Kylian Mbappé. El jugador francés parece convencido de abandonar las filas parisinas a final de temporada y el Real Madrid es el gran favorito para llevárselo. Uno de los grandes cracks mundiales que aterrizarían en nuestra Liga para revalorizar una competición que ha perdido sus mayores activos en el último lustro.

En nuestro fútbol hay hasta seis futbolistas pueden poner fin a su vinculación contractual. En el Real Madrid, Isco, Bale y Marcelo terminan contrato. En el Barcelona el nombre que más llama la atención es el de Ousmane Dembélé, mientras que Luis Suárez y Felipe Monteiro son los jugadores que pueden negociar con cualquier otro club al expirar su contrato con el Atlético de Madrid.

Paulo Dybala, de la Juventus, Antonio Rüdiger, del Chelsea, o Paul Pogba, del Manchester United, son los tres grandes nombres y las gangas del próximo mercado. A tener en cuenta estarían las elevadas fichas de cada uno de ellos y, a pesar que solamente se ha vinculado con fuerza el nombre del central alemán con un equipo español, el Real Madrid, las llegadas de cualquiera de estos nombres puede cambiar el rumbo de los grandes clubes en Europa.

El Chelsea tiene un problema. No solamente con el defensa campeón del mundo sino también con una defensa que puede quedar desierta si les da a Thiago Silva, César Azpilicueta y Andreas Christensen por abandonar el conjunto blue, ya que también terminan contrato el próximo 1 de enero y son libres de negociar con el club que deseen.

Lacazette, Lingard, Di María, Lloris, Süle, Zakaria o Mazraoui son jugadores muy atractivos para fichar con un nivel demostrado durante su carrera profesional y que servirían de ayuda para cualquier club con aspiraciones europeas y de consecución de títulos. Marcelo Brozovic, del Inter, Juan Cuadrado, de la Juventus, Andrea Belotti, del Torino, Lorenzo Insigne, del Nápoles o Franck Kessié, del Milan, son los grandes nombres del fútbol italiano que se pueden desvincular de su club sin apenas coste y probar nuevas aventuras.

El 2022 llega cargado de fútbol, con un Mundial en invierno y con muchos futbolistas de talla mundial que pueden cambiar sus clubes y protagonizar el traspaso de la temporada gratis.