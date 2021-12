La operación salida del Barça en el mercado de invierno

El FC Barcelona está trabajando en la operación salida de algunos futbolistas porque necesita liberar masa salarial para poder inscribir a Ferran Torres. Uno de los objetivos del Barça era renovar a la baja a Ousmane Dembélé, pero a día de hoy la renovación está muy complicada y la intención del futbolista es salir del Barça en junio y gratis. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo para la renovación, el Barça intentará ponerlo en el mercado.

Al mismo tiempo, el club azulgrana también trabaja en dos grandes salidas que permitirían al club liberar masa salarial. Una de ellas es Coutinho que, según explica Mundo Deportivo, quiere ir a un equipo de Brasil para prepararse para el Mundial de Qatar del 2022. El club brasileño pagaría una parte muy pequeña de la ficha del futbolista, alrededor de 3 millones de euros. Y la otra gran salida en la que está trabajando el Barça es la de Samuel Umtiti. Estas dos salidas son prioritarias para el club, ya que son los jugadores que deben permitirles liberar masa salarial.

Pero el Barça también está trabajando en encontrar salida a los futbolistas que no están teniendo protagonismo con Xavi, como es el caso de Luuk De Jong. A día de hoy, Barça, Sevilla y Cádiz están esperando la decisión del futbolista, que no se puede alargar porque el Cádiz no quiere esperar más allá de inicios de enero. También está en la rampa de salida Demir, que no está entrenando con permiso del club para cerrar su salida, ya que el Barça no quiere abonar los 10 millones que debería pagar si juega un partido más. Y finalmente, también está sobre la mesa la opción de Sergiño Dest, ya que es un futbolista por el que el Barça podría ingresar dinero. Sin embargo, fuentes cercanas al futbolista dicen que él no tiene ninguna intención de salir y tiene previsto terminar la temporada en el FC Barcelona.

El club azulgrana sigue trabajando en la operación salida, ya que necesita liberar masa salarial, aunque no es una tarea fácil porque los jugadores tienen salarios muy altos. Aun así, el Barça lo está intentando y dicen que "tienen el club paralizado, bloqueado" y que deben encontrar una solución.