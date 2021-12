Las CCAA siguen registrando récords de contagios y Madrid flexibiliza su protocolo en los colegios

Dado que el Ministerio de Sanidad no actualizará datos de contagios por COVID hasta el lunes, la única referencia en este último día del año son los registros publicados por la comunidades autónomas y, de momento, estos suman alrededor de 70.000 casos nuevos.

En las Comunidades del norte hay bastantes restricciones, no así de Madrid hacia el sur. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que adelantar el horario de cierre del ocio nocturno no arregla nada y hoy ha añadido que no le parece mal coincidir de vez en cuando con lo que opine Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid, precisamente, ha decidido dejar de establecer cuarentenas si hay casos esporádicos en centros educativos.

Será la Dirección General de Salud Pública quien indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes en los grupos escolares, explica la Consejería en un comunicado. “Es una decisión que se enmarca ante la nueva situación de manejo de casos de la variante Ómicron, más infectiva, pero de mejor pronóstico clínico, y habiendo alcanzado en la región una cobertura de vacunación de casi el 92% con pauta completa en la población diana de más de 12 años", señala Sanidad.

En términos generales, en el estudio y manejo de contactos no se realizará la identificación de todos los que son estrechos, salvo en aquellos ámbitos en los que la exposición se considere de alto riesgo por la presencia de personas con una mayor vulnerabilidad o ante la aparición de brotes.

Además, los contactos estrechos vacunados con pauta completa estarán exentos de cuarentena, mientras que los que no hayan recibido las dosis contra la COVID-19 realizarán cuarentena de siete días, siempre que en los últimos tres días no presenten síntomas.

Estos son los datos publicados este viernes por las CCAA:

Cataluña

Cataluña supera los 100.000 positivos semanales de covid (103.695), si bien el crecimiento de ingresados es este viernes se ha moderado, con 1.612 hospitalizados en total, dos más que en la víspera, de los cuales 428 están en la UCI (dos más también).

Según los datos actualizados por el Departamento de Salud, en los últimos siete días han fallecido 150 personas por covid (21 al día de media), un indicador que sigue aumentando paulatinamente, ya que la semana anterior fueron 140.

El gran potencial de contagio de la variante ómicron sigue empujando los positivos a nuevas cifras récord: Cataluña acaba así el 2021 superando los 100.000 positivos semanales -103.695 en los últimos siete días-, lo que representa cerca de 15.000 casos nuevos cada día de media.

Andalucía

Andalucía ha registrado este viernes un nuevo récord de contagios por coronavirus y se han notificado 15.471 en las últimas veinticuatro horas, según los datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias.

Además, se han registrado 16 muertes en el último día, lo que eleva a 11.566 los fallecidos desde el comienzo de la pandemia, y la incidencia acumulada ha subido 120 puntos y se sitúa en 1.213 casos por cada cien mil habitantes en las últimas dos semanas frente a los 671 de hace una semana.

El número de personas hospitalizadas en Andalucía por coronavirus ha subido en diez durante las últimas veinticuatro horas, frente a los 104 de ayer, y ascienden a 1.108; y las personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) también han aumentado respecto a ayer en seis, uno menos que ayer, hasta sumar 182 pacientes graves.

Navarra

Una día más, en las ultimas veinticuatro horas Navarra ha mantenido el nivel de contagios por covid-19 en torno a los 3.700 casos.

Los datos facilitados por el Gobierno foral, todavía provisionales, indican que ayer se detectaron 3.688 nuevos positivos, cinco menos que en la jornada del miércoles.

Por zonas, en Pamplona destacan los 151 casos del barrio de Rochapea, los 119 del II Ensanche y los 114 de San Juan, mientras que del resto de localidades navarras sobresalen Tudela con 125, Estella con 122, Burlada con 120 y Tafalla con 117 casos.

Baleares

La Conselleria de Salud ha diagnosticado 1.973 nuevos casos de covid en las últimas 24 horas, cuando la cifra total de personas con la infección activa se ha situado en 23.008.

Según ha informado este viernes el Govern en su balance diario, en los hospitales hay 296 enfermos de coronavirus de los que 61 están en cuidados intensivos, y además hay 22.712 pacientes contagiados que se recuperan en sus casas o en los alojamientos contratados por la administración.

Desde el viernes de la semana pasada el número total de enfermos de coronavirus ha aumentado un 77,1 %, mientras que la presión hospitalaria se ha incrementado un 8 ,4 %.

Murcia

La comunidad murciana bate este viernes por cuarta jornada consecutiva su récord de nuevos contagios de coronavirus al alcanzar los 3.471 24 horas después de alcanzar el tope de casos activos desde el inicio de la pandemia, de 19.443, que supera los 18.449 que se comunicaron el 21 de enero en la tercera ola.

Según la web pública autonómica murciasalud.es, la incidencia acumulada por cada 100.000 personas en los últimos 14 días ha pasado en un día de 1.665 a 1.821 y la de la última semana, de 1.010 a 1.115.

Según los datos difundidos hoy por la Consejería de Salud, entre estos miércoles y jueves han muerto cuatro personas más: tres mujeres y un hombre de 74, 82, 71 y 63 años de las áreas de salud de Cartagena, Lorca, Altiplano y Vega Media del Segura, respectivamente.

Aragón

Aragón vuelto a notificar un día más un nuevo récord de contagios de covid-19, 6.324 positivos correspondientes a este jueves, que superan el máximo alcanzado el día anterior en 564, pero en 3.712 los que se registraron tan solo hace una semana

Según los datos provisionales publicados este viernes en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, en la provincia de Zaragoza se han confirmado 4.876 positivos, en la de Huesca 1.046 y en la de Teruel 374, mientras que en 28 no se ha podido determinar la procedencia.

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 220.789 y a 172.610 las que se han recuperado, de las que 1.190 recibieron el alta ayer.

La Rioja

La Rioja ha alcanzado este viernes 6.510 casos activos de covid-19, la cifra más alta de toda la pandemia, tras notificarse en la última jornada 940 nuevos contagios.

Según los datos publicados por el Gobierno regional, los casos activos han aumentado en 638 en solo un día.

La incidencia acumulada a 14 días también ha alcanzado este jueves el récord de la pandemia, con 2.269 casos por 100.000 habitantes.