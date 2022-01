Una estudiante de medicina detecta un cáncer a un entrenador durante un partido de la NHL

El asistente de los Canucks, Brian 'Red' Hamilton siempre agradecerá su buen estado de salud a una aficionada. Todo ocurrió el 23 de octubre de 2021 durante el partido de su equico contra los Seattle Kraken cuando Nadia Popovici, una estudiante de medicina, se acercó a la banda donde se encontraba el técnico y le escribió un mensaje que acercó al cristal: "El lunar en la parte posterior de su cuello es cáncer".

Popovici golpeó el cristal para que Hamilton, que lleva casi dos décadas en los Canucks, se girase. Fue entonces cuando lo leyó. El asistente hizo caso y fue a hacerse una biopsia del lunar y descubrió que se trataba de un melanoma maligno en la fase 2, lo que significa que el cáncer estaba solo en la capa externa de su piel y aún no había penetrado en la capa interna. La insistencia de la estudiante de medicina permitió esta detección temprana del cáncer para Hamilton que se pudiese tratar cuanto antes la enfermedad. "Ella extendió mi vida, me salvó la vida", dijo Hamilton este sábado.

"Ella no me sacó de un auto en llamas como las grandes historias, pero me sacó de un fuego lento. Las palabras que salieron de la boca del médico fueron: si ignoraba eso durante cuatro o cinco años, no estar aquí. No sabía que estaba allí. Ella lo señaló. La forma en que lo vio me desconcierta. No era muy grande. Llevo una chaqueta, llevo una radio en la parte de atrás de mi chaqueta. Ella fuera una heroína", explicó Brian 'Red' Hamilton que en un principio no sabía quién era la persona que le había salvado la vida. Los Canucks pusieron un tweet para agradecer a la mujer que alertó del lunar.

#HockeyTwitter, we need your help!



Please RT to spread the word and help us connect Red with the woman he considers his hero.

El club pedía compartir una carta del propio asistente en el que buscaba a "esa persona increíble". "El mensaje que me mostró en su teléfono quedará grabado para siempre en mi cerebro y ha marcado una verdadera diferencia que ha cambiado mi vida y la de mi familia", decía. Y finalmente la encontró. Un miembro del grupo de Facebook Ladies of the Kraken, Yukyung Nelson, alertó: "¡¡Oh, Dios mío!!! ¡¡¡Ésta era mi hija!!!", dijo Nelson, que añadió que ella acababa de ser aceptada en varias escuelas de medicina. La historia no se quedó ahí, la aspirante a médico de 22 años ya que Hamilton y Popovici se concieron.

Tras la victoria de Vancouver Canucks sobre Seattle por 5-2 este sábado, Hamilton y Popovic se han podido conocer y pudieron hablar durante un buen tiempo. Además, el propio club ha puesto en Twitter el reencuentro. La joven estudiante de medicina ha recibido 10.000 dólares de cada franquicia para sus estudios como muestra de agradecimiento.

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.

A story of human compassion at its finest.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022