La venta de vehículos se estanca en 2021 por la crisis de los microchips

En 2020, cuando la irrupción de la pandemia provocó la paralización de la economía y el cierre de fábricas y concesionarios por los confinamientos, se vendieron unos 851.000 turismos. En 2021 solo 8.200 más. La crisis de los microchips y los problemas logísticos que han afectado al sector en los últimos 12 meses ha estancado la cifra de ventas, que siguen un 32% por debajo de los niveles previos a la irrupción del virus.

"El año terminado ha resultado ser incluso más complicado a nivel de matriculaciones que el anterior, pese a los cierres provocados por la pandemia. A la incertidumbre y la crisis económica provocada por la Covid-19, hemos sumado la escasez de producto por la falta de semiconductores y los cuellos de botella en la logística", explica Noemí Navas, portavoz de la patronal de los fabricantes ANFAC.

"El año pasado en la automoción ha sido un “quiero y no puedo”. Iba a ser el año de la recuperación, pero desgraciadamente no lo ha sido. La crisis de los microchips, con la consecuente falta de stock en los concesionarios, y los vaivenes de la crisis sanitaria no han permitido cumplir con nuestras expectativas", señala Raúl Morales, de la asociación de concesionarios oficiales Faconauto.

Las ventas de vehículos a particulares, que representan algo más de la mitad de todas las operaciones, cayó en 2021 casi un 13% respecto al año anterior, mientras que el canal de empresa subió un 2% y el de alquiladores un 58%. Por tipo de vehículos, suben las matriculaciones de turismos (1%) y de vehículos industriales y autobuses (6%), y caen las de comerciales ligeros (-4%).

En cuanto al tipo de propulsión, durante 2021 las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas crecieron 55% interanual. Tres de cada diez vehículos vendidos correspondieron a modelos de este tipo: un 10% más que el año anterior. Las matriculaciones de vehículos de gasolina cayeron un 8,6% y los de gasóleo un 17%.

Previsiones para 2022

El sector confía en que este año sea mejor. "Entendemos que la situación coyuntural de los microchips irá mejorando a lo largo de 2022, lo que liberará parte de la demanda embalsada que hay ahora, y que los fondos europeos permitirán avanzar en la recuperación, lo que redundará en un incremento de las matriculaciones", afirma Navas. "Manejamos dos escenarios: uno optimista, en el que se matricularían alrededor de 970.000 unidades, lo que supondría un crecimiento de las matriculaciones del 13%, y otro pesimista en el que apenas se sobrepasarían las 900.000, muu cerquita de lo que se ha matriculado en 2021", comenta Morales.

Según los empresarios, ese escenario final de 2022 dependerá de la evolución de la crisis de los semiconductores, de la normalización de la cadena logística y también "de cuántas ventas retraiga" la nueva subida del impuesto de matriculación, que entró en vigor el 1 de enero. El incremento se aplica para adaptar el impuesto a la normativa europea de emisiones, y como los nuevos protocolos son más exigentes, muchos modelos que estaban exentos de este impuesto van a tener pagarlo y otros tendrán que pagar más.

Por ejemplo, entre los modelos más vendidos, el Seat León TSI 110 CV y el Dacia Sandero 1.0 75 CV pasarán de estar exentos a estar incluidos en el tramo que paga el 4,75%, y costará 817 y 395 euros más en sus versiones básicas, según los cálculos de la OCU. Los modelos 'premium' son los que más pagarán. El Mercedes GLC pasará de tributar un 4,75% a un 9,75% y costará 2.200 euros más en su versión más económica. Los vehículos eléctricos están exentos de pagar el impuesto.