"Cuando lo vio, le convenció": Cristina Pedroche revela por qué apareció sin pelo en las Campanadas

Cristina Pedroche ha vuelto a ser, un año más, uno de los nombres propios de las Campanadas de fin de año. Desde que se estrenara en 2014 junto a Frank Blanco en La Sexta, la madrileña ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en una de las presentadoras estrella de esta celebración tan especial. Todo ello gracias, en parte, a los misteriosos vestidos con los que sorprende a los cada vez más seguidores y seguidoras que celebran el fin de año en Antena 3.

De hecho, la cadena de Atresmedia lograba por primera vez en la historia ser el canal más visto en las campanadas por delante de Televisión Española y Telecinco. Según los datos recabados por la consultora Kantar Media, las campanadas de Antena 3 congregaban a 7,5 millones de espectadores de media, convirtiéndose así en la primera opción de la noche con un 37.9% de cuota de pantalla superando por primera vez a TVE.

Pedroche vuelve a arrasar en las Campanadas

En esta ocasión, Cristina Pedroche se mostraba frente a la audiencia con un primer vestido que pertenecía a la colección primavera-verano 91 del diseñador fallecido Manuel Piña. A continuación, y después de explicar su proceso de metamorfosis, la presentadora se quitaba ese primer vestido y mostraba una capa alada que cuenta con más de 580 horas de trabajo. También una serie de complementos entre los que podíamos encontrar unas uñas, unos zapatos y un casco creados para la ocasión.

La tercera sorpresa de la noche llegaba justo después de las uvas. Tras dar la bienvenida al 2022, Cristina Pedroche se quitaba el casco y se mostraba completamente calva. Varios días más tarde, la presentadora ha explicado en Zapeando las razones por las que apareció sin pelo en televisión: "Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo. Me dijo que ahí no había manera de cuadrar el pelo, así que me lo tenía que cortar".

"Cuando lo vio, le convenció": Josie le dio el visto bueno a Cristina Pedroche

El diseñador le propuso que se rapara la parte trasera del cabello, así como el pelo cercano a sus orejas y los nacimientos. Sin embargo, Cristina Pedroche pensó que así se quedaría a medias, por lo que se sometió a una prueba con el equipo de caracterización para ver si eran capaces de esconder todo el pelo. Después de ver que el resultado era bastante natural, Cristina Pedroche se lo enseñó a Josie, quien le dio luz verde: "Cuando lo vio, le convenció".

Y es que, tal y como ha explicado la colaboradora de Zapeando en el programa presentado por Dani Mateo, la cabeza no le hubiera quedado tan lisa de haberse rapado. Por todo ello, la presentadora decidió salir directamente sin pelo. Una solución para poder esconder el mismo detrás de un casco que se convertiría en uno de los complementos clave del vestido.