"Me han tomado por tonto": la denuncia de Manu Sánchez tras superar la COVID-19 que se ha hecho viral

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado mes de diciembre, los presentadores del matinal de Antena 3 Manu Sánchez y Marina Monzón daban positivo por COVID-19. A partir de entonces, ambos permanecieron en sus respectivas casas cumpliendo la correspondiente cuarentena para evitar una mayor propagación del virus. Una vez pasado este tiempo, el periodista ha vuelto a los informativos de Antena 3 con una crítica hacia la clase política que se ha hecho viral.

Una crítica que comienza con el periodista explicando que ha sufrido COVID-19 durante estos últimos días y que le han tomado el tonto. A pesar de que ya ha conseguido superar lo primero, el presentador del matinal reconoce que todavía no da crédito a que le hayan tomado por tonto. A continuación, Manu Sánchez ha recordado que la variante ómicron se detectó por primera vez el pasado 9 de noviembre.

"Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando"

A partir de entonces, algunos países comenzaron a batir récords de contagios. Desde Alemania y Francia hasta Bélgica o Reino Unido. Durante las semanas posteriores a estos primeros casos, el periodista ha denunciado que los políticos españoles comparecieron frente a los medios de comunicación para asegurar que aquí no iba a pasar lo mismo: "Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos".

Tras reunirse a tan solo dos días de la Nochebuena, los políticos determinaban que la mascarilla debía ser obligatoria nuevamente en exteriores. Algo que no convencía al periodista, quien ha vuelto a criticar que la clase política nos tomó como tontos. También la sanidad de Madrid quien, bajo su punto de vista, no estuvo a la altura de la situación: "Madrid tiene la mejor Sanidad de España, nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto".

"Todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo"

A continuación, el periodista también ha criticado que las autoridades sanitarias no hayan ofrecido datos sobre el avance de la sexta ola durante estos últimos días: "Llegamos a final de año con la sexta ola desbocada necesitando analizar cada curva, cada incidencia, cada número de contagiados. Todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo, ¿Cómo vamos a ofrecer datos? Apagón como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos".

Por todo ello, Manu Sánchez pide una mayor responsabilidad a la clase política española y que no tomen a la sociedad española de tontos: "Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos".