Lotería del niño 2022: ¿Dónde caerá el Gordo?

Apenas unas semanas después de que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad repartiera más de 2.400 millones de euros en premios por toda España, concretamente en ciudades como Madrid, Las Palmas, Santoña (Cantabria) y Ayamonte (Huelva), los bombos de Loterías y Apuestas del Estado vuelven a girar para dar a conocer los ganadores del Sorteo del Niño 2022. Un sorteo en el que no se reparten premios tan grandes, pero en el que es mucho más fácil de ganar alguno de ellos.

A lo largo de este evento, que podrá seguirse en directo a partir de las 12.00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) situado en Madrid, se repartirán 700 millones de euros. Al contrario de lo que se pueda pensar, el Sorteo Extraordinario del Niño reparte más premios que la Lotería de Navidad. Concretamente más reintegros, lo que provoca que haya 37.812 números entre los 100.000 del sorteo que recibirán un premio a lo largo de este jueves y que la probabilidad de llevarse uno de los premios se eleve al 7,82%. Una gran diferencia si lo comparamos con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde tan solo son premiados 14.008 números de los 100.000 que están en juego.

Las terminaciones más premiadas del Sorteo del Niño

A pesar de que la probabilidad de que te toque un número u otro es la misma, hay varias terminaciones que han sido más premiadas que otras a lo largo de la historia del sorteo. Hasta la fecha, el 0 ha sido la terminación más premiada después de que haya otorgado el primer premio hasta en 22 ocasiones. De hecho, el 19570 fue el número premiado el año pasado. Por otro lado, la segunda y la tercera terminación más premiadas han sido el 7 y el 9, premiadas en 14 y 13 ediciones del sorteo, respectivamente.

En el lado opuesto encontramos al número 3, que tan solo ha resultado ganador en seis ocasiones desde que se celebra el sorteo. Sin embargo, y si tienes un décimo que termine en 3, no te desanimes. Recuerda que la probabilidad de que toque un número u otro es la misma, por lo que tienes las mismas oportunidades que cualquiera para hacerte con uno de los premios de este miércoles. ¿Sabías cuánto dinero te puedes llevar?

El Sorteo del Niño reparte 700 millones de euros: estos son los premios principales

Un año más, el Sorteo Extraordinario de El Niño repartirá 700 millones de euros entre todas aquellas personas que participen en el sorteo que tendrá lugar este miércoles en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid a partir de las 12.00 horas. El primer premio del evento, el más importante de todos ellos, repartirá 2.000.000 euros por serie. Es decir, 200.000 euros por cada décimo jugado.

Mientras tanto, el segundo y el tercer premio repartirán 750.000 y 250.000 euros la serie (75.000 y 25.000 euros por décimo jugado). A diferencia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a lo largo de este miércoles también se premiarán extracciones de cuatro, tres y dos cifras con 3.500, 1.400 y 400 euros la serie, respectivamente. En total, habrá 20 premios de 350 euros por décimo jugado por dos extracciones de cuatro cifras, 1.400 premios de 100 euros por décimo jugado por 14 extracciones de tres cifras y 5.000 premios de 40 euros por decimo jugado por cinco extracciones de dos cifras. Consulta a continuación los premios que te puedes llevar a lo largo de la jornada:

Primer premio: 200.000 € al décimo

Segundo premio: 75.000 € al décimo

Tercer premio: 25.000 € al décimo

Extracciones de 4 cifras: 350 € al décimo

Extracciones de 3 cifras: 100 € al décimo

Extracciones de 2 cifras: 40 € al décimo

Aproximaciones al primer premio: 1.200 € al décimo

Aproximaciones al segundo premio: 610 € al décimo

Centena del primer premio: 100 € al décimo

Centena del segundo premio: 100 € al décimo

Centena del tercer premio: 100 € al décimo

Tres últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo

Tres últimas cifras del segundo premio: 100 € al décimo

Dos últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo

Reintegros: 20 € al décimo

Sorteo del Niño: ¿Cuánto se queda Hacienda?

De los 200.000 euros que hayas ganado por el primer premio de El Niño te quedarás con 168.000. Los 32.000 restantes serán para Hacienda, que también se lleva un buen pellizco si has ganado el segundo premio. Si te has llevado los 75.000 euros del segundo premio, Hacienda se quedará con 7.000 euros y tú con los 68.000 restantes. Mientras tanto, y si has obtenido los 25.000 euros del tercer número o cualquiera del resto de premios, recibirás la cuantía total.

Por lo tanto, el Sorteo del Niño nos ofrece más posibilidades de llevarnos uno de los premios en juego. A pesar de que las cifras no sean tan importantes como las del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, tendremos bastantes más oportunidades de llevarnos un premio. A pesar de que la probabilidad de llevarnos uno de los tres primeros premios sea igual, tendremos muchas más posibilidades de llevarnos reintegros o aproximaciones.