Los españoles Pep Guardiola y Lluis Cortés, finalistas a mejor entrenador en los 'The Best'

El español Pep Guardiola, del Manchester City; el Roberto Mancini, seleccionador italiano, y el alemán Thomas Tuchel, del Chelsea, han sido nominados al premio 'The Best' a mejor entrenador de la FIFA. Además, Lluis Cortés, exentrenador del Barcelona femenino, también opta a llevarse el galardón 'The Best' al mejor técnico de la FIFA de Fútbol Femenino.

Guardiola, que llevó al Manchester City a ganar la Premier League y a disputar la final de la Champions por primera vez en su historia, Mancini, que ganó la Eurocopa, y Tuchel, que levantó la Champions, optan a ganar su primer 'The Best'. Uno de ellos sucederá al alemán Jürgen Klopp, que lo ha ganado en los dos últimos años, mientras que los franceses Zinedine Zidane y Didier Deschamps lo ganaron en 2017 y 2018, respectivamente, y el italiano Claudio Ranieri en 2016.

Por su parte, el español Lluis Cortés que consiguió el triplete con el Barcelona femenino también cuenta con opciones para llevarse el trofeo, Emma Hayes, del Chelsea FC Women) y la seleccionadora de Países Bajos y posteriomente de Inglaterra, Sarina Wiegman, serán sus rivales.

El galardón se concede en base a los votos emitidos por un jurado internacional compuesto por los entrenadores y capitanes actuales de las selecciones, un periodista especializado de cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com. La entrega de los The Best se celebrará el próximo 17 de enero en Zúrich (Suiza).

Los nombres de los tres finalistas del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino son (en orden alfabético):

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección de los Países Bajos /selección de Inglaterra)

Los nombres de los tres finalistas del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino son (en orden alfabético):