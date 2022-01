Calderón: "No sé por qué no le han dado la oportunidad de demostrar lo que valía a Gaby Deck"

José Manuel Calderón repasó, como cada jueves, toda la actualidad de la NBA en SER Deportivos, con Francisco José Delgado. El nivel de Irving en su regreso a la cancha, el talento de Luka Doncic o el corte de Gaby Deck fueron algunos de los temás que tocó 'Mr. Calderón'.

Gaby Deck

"Lo que más me sorprende es que no ha tenido mucha presencia. ¿Por qué no le han dado la oportunidad de verdad para ver si les valía o no? Me queda un poco la duda, pero la NBA es complicada, es difícil entrar en la rotación, hacerte un hueco, muchas veces lo que has hecho antes no te vale. No ha tenido oportunidades, podría haber que algún equipo le diese la oportunidad sobre todo por la situación actual".

Irving

"Es verdad que el jugador que no está vacunado tiene unos protocolos de test PCR que hace que todos estemos tranquilos, tiene una PCR diaria, tiene más restricciones que ningún otro jugador. Se le vio al principio un poco fuera de ritmo quizá, pero tiene muchísima calidad y siempre es más fácil jugar cuando tienes tanto talento alrededor".

Doncic vs Curry

"Lo más importante aquí es que Luka va cogiendo el ritmo, se encuentra bien, Dallas es totalmente diferente cuando él está y me sorprendió la defensa, que fue muy, muy buena, es muy difícil hacer eso contra Golden State".

Clay Thompson

"La duda es a qué nivel va a volver. Si es el Clay Thompson de antes, está claro que los Warriors son los favoritos a ganar la temporada. Es un jugador increíble que da muchísimo más espacio a sus compañeros".

Celtics

"¿Si estarán en los playoff? Creo que sí, pero también te digo una cosa, creo que hay que esperar un poco a ver qué pasa con el COVID. Son muy inconsistentes, entonces me cuesta verlo. Creo que para meterse entre los seis primeros van a tener que remar mucho".

Ibaka

"Está cogiendo el ritmo, creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo difícil que es estar lesionado un tiempo y volver a la NBA y decir, ‘soy el mismo jugador’. Poco a poco estamos volviendo a ver un Serge más parecido a lo que nos tenía acostumbrados antes".

Santi Aldama

"Estoy my contento con Santi por cómo está yendo todo. El equipo cuenta cada vez más con él y está en la rotación, que creo que es lo más importante".

Cleveland nota la baja de Ricky Rubio

"Lo están notando mucho sobre todo por lo que les estaba dando Ricky: dirección, liderazgo, puntos en muchas ocasiones".