Putellas y Jenni Hermoso, candidatas al 'The Best' femenino; Messi y Lewandoski, optan al premio masculino

La FIFA han comunicado de manera oficial los tres candidatos y las tres candidatas que optan al premio 'The Best' como mejor futbolista del año. En la categoría masculina, el ex del Barça y actual jugador del PSG, Lionel Messi, disputará el galardón contra el polaco Robert Lewandowski y el egipcio Mohamed Salah. Por su parte, en la categoría femenina se repiten los mismos nombres que llegaron al podio del Balón de Oro: las españolas Alexia Putellas y Jennifer Hermoso, las dos del Barça, tendrán que luchar por el premio contra la australiana del Chelsea, Sam Kerr.

Así lo anunció este viernes la organización presidida por Gianni Infantino, que dio el nombre de los finalistas que se disputarán un galardón que votarán los entrenadores, entrenadoras, capitanes y capitanas de las selecciones de cada país, los aficionados registrados en la web oficial de la FIFA y un periodista que representará a cada selección federación miembro.

La máxima favorita será Alexia Putellas, que ya consiguió el último Balón de Oro gracias a su gran temporada en el Barcelona, club con el que conquistó, entre otros títulos, la Liga de Campeones. En favor de la jugadora del cuadro blaugrana se pronunció la exfutbolista estadounidense Kristine Lilly, bicampeona del mundo con su selección y encargada de anunciar el nombre de las tres finalistas. "Me decanto por Alexia y la importancia que tiene en el equipo. Pero es difícil, Jennifer ha metido muchos goles, pero Alexia también. Sam la he visto y es muy buena. Me inclino un poco por Alexia. Las tres tienen que estar muy orgullosas", comentó.

Messi, contra Lewandowski y Salah

El polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el argentino Lionel Messi (París Saint-Germain) serán los finalistas para ganar el premio 'The Best' al mejor jugador del año que otorgará la FIFA el próximo 17 de enero.

Lewandowski, después de quedar por detrás de Messi en el Balón de Oro, aspira a encadenar su segundo 'The Best' consecutivo después de firmar un buen año en el que consiguió ganar la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de firmar 69 goles a lo largo de un año natural (2021). Además, superó el histórico registro de Gerd Müller tras marcar 41 tantos en una misma temporada de la Bundesliga.

Por su parte, Messi aspira a arrebatarle el título al delantero polaco y en su currículum luce la Copa América que conquistó con Argentina el pasado verano. Sin embargo, en su nueva etapa en el París Saint-Germain, apenas ha marcado seis goles y ha aportado cuatro asistencias en todos los partidos oficiales del presente curso. Antes, cuando todavía militaba en el Barcelona, Messi presentó números más atractivos aún en 2021. Gracias a ellos, con 25 goles en Liga, se convirtió en el máximo goleador del campeonato español.

Por su parte, Mohamed Salah no aportará títulos con su equipo pero a nivel individual fue clave en la correcta temporada del Liverpool, que acabó tercero en la Premier League, alcanzó la cuarta ronda en la Copa de la Liga y en la Copa de Inglaterra y llegó a los cuartos de final de la Liga de Campeones. En total, Salah marcó 39 goles en un año natural.

El exjugador alemán del Real Madrid y del Juventus Sami Khedira fue el encargado de dar el nombre de los tres candidatos y dio su opinión sobre quién cree que debería llevarse finalmente el premio. "Lewandowski ha hecho una temporada espectacular. Ha pulverizado el récord de Muller. Pero qué vamos a decir de Messi, que ganó la Copa América. Salah, con más de 30 goles en todas las competiciones para el Liverpool, y en tres temporadas consecutivas ha marcado más de 21 tantos. Yo me decantaría por Lewandowski, es muy profesional y espectacular", destacó.