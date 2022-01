"No entiendo las conversaciones": Nerea Garmendia habla de su enfermedad y manda un mensaje a quien la sufra

Nerea Garmendia ha dado a conocer, a través de su cuenta de Instagram, que sufre de hipoacusia neurosensorial bilateral. Una enfermedad que, tal y como ha dado a conocer la actriz de series como Los hombres de Paco o Allí Abajo, le impide oír los agudos que se producen en las distintas conversaciones: "Tengo una pérdida de audición de un 33% y aunque oigo la vida, no entiendo las conversaciones".

A pesar de que el envejecimiento es la causa principal de la hipoacusia neurosensorial, lo cierto es que este tipo de pérdida auditiva también puede ser congénita. Entre el resto de factores que pueden derivar en esta enfermedad también se encuentran otros como los traumatismos, la exposición a ruidos elevados, el síndrome de Menière, la meningitis o la ingesta de medicamentos ototóxicos, entre otros.

"Si sentís que no entendéis bien las conversaciones, q no oís bien, acudid al especialista"

En el caso de Nerea Garmendia, la actriz vasca reconoce que no oye los agudos desde hace aproximadamente 20 años y que, por esa misma razón, necesita un audífono. Algo que ha aprendido después de acudir a una clínica especializada, donde han identificado su enfermedad y le han instalado un audífono para que pueda escuchar todo tipo de conversaciones. Por todo ello, y dado que esta visita a los especialistas le ha sido de gran utilidad, Garmendia ha recomendado a todas aquellas personas que estén pasando por un proceso similar que sigan sus pasos.

A pesar de que puedas pensar que se trate de una nimiedad o de algo pasajero, la actriz recomienda acudir a cualquier especialista para salir de dudas: "Si sentís que no entendéis bien las conversaciones, q no oís bien, acudid al especialista. No solo para mejorar vuestra calidad auditiva (y de vida) sino para controlarlo y que no vaya a más". Un mensaje que ha sido aplaudido por las redes sociales, quienes le han agradecido que haya hablado sobre un tema como el de la hipoacusia neurosensorial bilateral.

"Es la primera vez que voy a oír en veinte años"

Además de varias fotografías mediante las que demuestra que el aparato que le han instalado es muy discreto, la actriz ha compartido un vídeo en el que se enfrenta a su primer test con el audífono activado: "Es la primera vez que voy a oír en veinte años". Tras instalarse el audífono en uno de sus oídos, la actriz asegura que es mucho más cómodo de lo que pensaba: "Pensé que era como llevar una mascarilla".

A pesar de que reconoce que no le importaba lo que se pudiera ver el aparato, ya que ella tan solo quería oír bien las conversaciones, Nerea Garmendia ha destacado que el audífono pasa completamente desapercibido. De esta manera, la actriz reconoce que a partir de ahora podrá escuchar las conversaciones sin tener que retirarse el pelo.