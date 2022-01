Guillem se ha coronado este jueves como el campeón de la novena edición de Masterchef Junior tras imponerse a Carla, Ariel y Olivia en una final de altura. Todo ello gracias a un menú mediante el que ha tratado homenajear tanto a su tierra como a su familia, sorprendiendo así a un jurado que veía en Guillem a uno de los principales candidatos a llevarse la victoria final. Principalmente Jordi Cruz, quien reconocía sentirse identificado con el joven barcelonés.

El programa comenzaba con una primera prueba en la que los finalistas tuvieron que reproducir un postre de Martin Berasategui para hacerse con la primera chaquetilla que abría las puertas del duelo final. Mientras que Carla, Ariel y Olivia se quedaban rezagadas ante la imposibilidad de seguir los pasos del cocinero vasco, Guillem se imponía a sus compañeras con contundencia y se llevaba el primer billete a la gran final. Una primera prueba en la que Jordi Cruz se rendía frente a un aspirante con el que decía sentirse muy identificado: "Eres mi caballito ganador y no me he equivocado eligiéndote. En ti veo un pequeño cocinero y me veo identificado contigo".

Carla y Guillem se llevan las dos chaquetillas de la gran final

Con Guillem clasificado para la gran final, Carla, Ariel y Olivia se jugaron la segunda chaquetilla en una prueba de exteriores en la que tuvieron que reproducir los platos propuestos por los chefs Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch. Tras llegar a Cadaqués, los cocineros les retaron a reproducir una ensalada de endivias y gorgonzola, unas sardinas marinadas con frambuesa, remolacha con pistacho y un buey de mar con aguacates y huevas de trufa. También unas navajas con vinagreta de hongos y piñones, un salmonete con puré de suquet y un postre de plátano con yogur y galleta de cacao.

Todo ello frente a la atenta mirada de algunos de los concursantes de Masterchef Celebrity 9. Mientras que Olivia y Ariel se mostraron dubitativas a lo largo de la prueba, Carla demostró una serenidad que le ayudo a sacar adelante sus platos con una solvencia que asombraba a los chefs. Por esa misma razón, y dado el alto nivel mostrado durante toda la prueba, la joven se llevaba la segunda chaquetilla que le abría las puertas a la gran final. Una vez allí, y como viene siendo habitual, los aspirantes tuvieron que conquistar al jurado con un menú completo.

Guillem se impone a Carla y se convierte en el ganador de Masterchef Junior 9

Guillem se presentaba en la gran final con un menú mediante el que pretendía homenajear a su tierra y a su familia. Un menú que comenzaba con un tartar de gamba roja, continuaba con unos canelones de carrillera y llegaba a su fin con una espuma de crema catalana con helado de avellana. Mientras tanto, Carla comenzaba con una ensalada de perdiz escabechada y espuma de vinagre balsámico.

Guillem es el ganador de la novena edición de #MCJunior. ¡Felicidades aspirante por esa victoria, te lo mereces! Hemos aprendido mucho de ti, de tus valores, tu ilusión y cómo has cuidado de todos https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/QGubN7pw29 — MasterChef (@MasterChef_es) January 7, 2022

A continuación presentaba un arroz meloso de verdura con pulpo, mahonesa de lima y crujiente de cerveza como plato principal y un postre de árbol con ganache de amaretto, crema de cereza, chocolate crujiente y algodón de azúcar completa el banquete. Dos menús que se llevaron el beneplácito del jurado, que aseguraron que no eran propios de unos niños de 12 años: "Nos lo habéis puesto muy complicado". Sin embargo, y después de deliberarlo durante varios minutos, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera reconocían la técnica de Guillem y le coronaban como el nuevo campeón de Masterchef Junior.