La nota que una madre dejó junto a su bebé cuado lo abandonó: "Mi familia no quería esto"

Una mujer estadounidense llamada Roxy Lane, encontró a un bebé recién nacido en una caja de cartón cerca de unos contenedores de su calle, en el estado de Alaska, en Estados Unidos. Muchas mujeres quieren ser madres a día de hoy, pero existen casos en los que la situación vital o económica obliga a tener que abandonar a sus bebés.

La mujer ha compartido en su cuenta de Facebook que el pequeño bebé, que estaba cubierto con mantas dentro de la propia caja traía consigo una nota de su madre.

"Mi madre está muy triste de tener que hacer esto"

La nota decía: "¡Por favor, ayúdame! He nacido hoy, 31 de diciembre a las 6:00 de la mañana. Nací 12 semanas prematuro, mi madre estaba de 28 semanas cuando me tuvo. Mis padres y abuelos no tienen dinero ni comida para criarme, ellos nunca quisieron hacerme esto".

El mensaje prosigue: "Mi madre está muy triste de tener que hacer esto. Por favor, llevadme y encontradme una familia cariñosa", y de igual modo, confirma que el bebé se llama Teshawn.

Cuando lo encontró, la mujer llamó a los servicios de emergencia que lo trasladaron al hospital local, donde los médicos confirmaron su buen estado de salud, a pesar de las bajas temperaturas de la región.

Por su parte, Roxy Lane, en su cuenta de Facebook pedía que si alguien conocía a esa mujer "se asegurara de que estaba bien", puesto que había tomado "la decisión más difícil de su vida". "Hoy he salvado a un niño, y probablemente piense en Teshawn durante el resto de mi vida, concluía Roxy.