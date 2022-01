El sector privado pide acortar cuarentenas para los trabajadores ante la suavización en el ámbito educativo

La reunión de la comisión de Salud Pública el pasado viernes dejó aprobados varios cambios que implican que se relajen los aislamientos en las aulas en Educación Infantil y Primaria. A partir de este lunes, cuando los niños regresen al colegio, solo se cerrará un aula si hay cinco positivos o más en la misma o "la afectación del 20% o más de los alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a siete días".

Esta suavización de las cuarentenas en el ámbito educativo ha hecho reclamar al sector privado que se abra la mano con los días que tienen que permanecer aislados los trabajadores.

Por ello, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) reclama ahora la reducción de estos confinamientos para no volver a repercutir en los servicios esenciales. Por los micrófonos de la SER ha pasado Ignacio García, director general de la asociación.

"Al no darse el alta a la vez que se da la baja, tenemos muchas personas que estarían en condiciones de reincorporarse en los puestos de trabajo. Sin embargo, no lo pueden hacer porque no disponen del alta y en su centro de salud aún no les han podido atender para hacerlo", reclama.

Según la ASEDAS, 1 de cada 7 empleados que son positivos en COVID estarían dispuestos a reincorporarse, por lo que reclaman que al trabajador se le de el alta automática tras cumplir la cuarentena.