Piqué responde a Emery sobre sus acusaciones de beneficios arbitrales al Barça: "Supéralo ya, Unai"

Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, sigue mostrándose muy activo en Twitter. Tras publicar su nómica en la red social, el catalán ha vuelto a responder, esta vez a Unai Emery, entrenador del Villarreal. El técnico recordó la mano del '3' azulgrana en el partido celebrado el pasado 27 de noviembre en el Estadio de la Cerámica para señalar que en este último encuentro disputado por su equipo sí que se señaló una pena máxima por una jugada parecida con Parejo.

Respecto al gol anulado a Parejo por indicaciones desde el VAR, Emery explicó en rueda de prensa: "Me duele que lo de Piqué que sí fue mano y lo de hoy no lo fue. Ha empujado el balón con la cadera, no con la mano. Lo de Piqué sí fue penalti, y me duele que dijera que no en vez de callarse, no fue honesto e intentó engañar. Además iba dando lecciones, se mete en otros partidos y viene hablando de otros partidos. No somos honestos y leales, pero aquello fue penalti y Piqué no lo fue. Si ha pitado eso, pues lo tenemos que aceptar".

El culé ha respondido a sus declaraciones en Twitter. "Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejandose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai", ha escrito en su cuenta personal enlazando a una noticia del diario 'Sport' titulada: 'Emery: "Del 6-1 del Barça-PSG cambiaría... el árbitro"'. El actual técnico del Villarreal dirigía al PSG en la remontada histórica del Barcelona que acabó eliminando de Champions League al conjunto parisino cuando venían de perder 4-0 en la capital francesa.

Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejandose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai. https://t.co/Byzv6buO3L — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2022

Aquel día, el del posible penalti de Piqué contra el Villarreal, el árbitro de 'Carrusel Deportivo', Iturralde González, explicó lo que debería haber señalado el colegiado: "Hay un penalti de Piqué, para mí es penalti. Se hace con la mano derecha más grande y no le da en la mano de apoyo. Le da en la mano derecha y para mi penalti claro".