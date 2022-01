Old Trafford no olvida: el recibimiento a Gerrard de los aficionados del Manchester United

Hay rivalidades que, aunque pasen los años, siempre seguirán tan candentes como el primer día. Y, si hay una rivalidad especialmente candente en el fútbol inglés, esa es la que mantienen Liverpool y Manchester United, llevando sus diferencias a algo más que a lo puramente futbolístico. Ambas ciudades son rivales desde la época victoriana, en la que la competición por ser el puerto más importante del país británico provocó la enemistad entre ambas urbes. Por ello, un scouser (término usado para referirse a los habitantes de Liverpool) como Steven Gerrard, leyenda Red, no cae demasiado bien en el mítico Old Trafford, casa del Manchester United.

El excapitán del Liverpool, retirado de la práctica profesional del fútbol y que está dando sus primeros pasos en el mundo de los banquillos, llevaba tiempo sin pisar el feudo de sus rivales, pero eso acabó hoy. En su puesto de entrenador del Aston Villa, el reencuentro estaba listo: los Villanos visitarían el Teatro de los Sueños en la cuarta ronda de la FA Cup. El recibimiento, por supuesto, fue el que se podía esperar viendo el historial entre el exfutbolista y Old Trafford.

Escuchen a Old Trafford 🔉



La historia de un desencuentro

Si bien ha habido mil momentos en los que unos y otros han salido trasquilados, Gerrard ha dejado varias imágenes icónicas en el Teatro de los Sueños, como cuando en 2009 acompañó a un desafiante Fernando Torres en su celebración mientras este recordaba a los aficionados cuantas Champions tenía el Liverpool. Aunque, quizás, la más icónica ocurrió unos minutos más tarde, cuando besó la cámara celebrando su tanto en la goleada por 1-4. Imagen que, por cierto, repitió en 2014 en el mismo escenario.

Gerrard besando la cámara / Getty Images

Por cosas como esta, el "acogedor" recibimiento de Old Trafford tiene explicación. Y, aunque en el vídeo no se aprecie, más que posiblemente, le habrán dedicado a Gerrard más de un cántico. Entre los más famosos -y el que posiblemente más le dolerá a la leyenda Red- es el 'Have you ever seen Gerrard win the league?' ('¿Habéis visto a Gerrard ganar la liga?'), en referencia a la ausencia de campeonatos de la Premier League en su palmarés. Así, con tanto tira y afloja entre ambos y el prometedor futuro de Gerrard en los banquillos, es cuestión de tiempo que se escriban más capítulos de la rivalidad entre el inglés y la afición de Old Trafford.