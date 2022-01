Dezcallar "confesó" a su relevo que el gobierno de Aznar le "exigió" mantener la autoría de ETA en el 11-M

Jorge Dezcallar, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, "confesó" a su relevo, Alberto Sáiz, que el Gobierno de Aznar le pidió en el 11M que "dijese que ETA era la autora del atentado". Dezcallar confiesa que lo hizo "pero con la cautela de añadir con toda probabilidad". "Fue un error" asegura Dezcallar "pero ellos lo alargaron hasta el día de las elecciones cuando ya tenían en su poder la furgoneta, la cinta del Corán y habían detenido a tres árabes". Al CNI, añade Dezcallar "no nos lo dijeron a su tiempo, toda la información llegaba con retraso".

Esta nota hasta ahora secreta (que se puede leer aquí) está fechada el 23 de abril del año 2004 y es uno de los casi 20.000 archivos documentales que José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados, exministro de Defensa y expresidente de Castilla- La Mancha ha publicado en la Fundación Pablo Iglesias. A partir de este hoy lunes está accesible al público y supone un gesto de transparencia que no suele ser habitual en nuestro país. Entre estos documentos hay transcripciones del Ministerio de Defensa, reuniones de la Ejecutiva del PSOE, cartas a obispos o actas que se levantaron por parte del Gobierno de Zapatero.

A continuación, reproducimos algunos de esos documentos con su enlace original para poder consultarlo a través de la web de cadenaser.com.

El Consejo Superior del Ejército de Tierra contra la UME. El 25 de enero del año 2006 Bono detalla en una nota personal la oposición que existe por parte del Consejo Superior del Ejército de Tierra a la creación de la Unidad Militar de Emergencias. "Los más gallitos se oponen, pero con prudencia. Estoy dispuesto a cesar en el acto a quien sea capaz de repetir lo que van diciendo por los pasillos. El general Yagüe ha dicho que las acciones propias de los ejércitos son las de combate y que podrían quedar devaluadas por la actuación no estrictamente militar de la UME y yo le he contestado que cuando no hay combates ni guerras los ciudadanos siguen pagando impuestos y quieren que sus soldados sean útiles. El general Tamarit también había manifestado que él no quería reclutar soldados para que luego se fuesen a sitios como la UME. Le replicó que en las unidades de reclutamiento la obligación es reclutar y que después será el Gobierno quien decida donde hacen falta los soldados".

Bono abronca a Borrell la adjudicación de la obra de la autovía Madrid-Valencia. El 8 de febrero de 1996 Bono escribe una carta al exministro José Borrell en la que le abronca la decisión de adjudicar las obras de la Autovía de Madrid a Valencia. "Con esa adjudicación", dice Bono "no se adelantaría nada en la ejecución material de la obra, al contrario quedaría abierta la vía judicial a su suspensión y algunos creerían que pretendemos hacer en los quince días que le quedan a la legislatura lo que no hicimos en los años que llevamos en el Gobierno". Según Zaplana, añade Bono, "tu ministerio invoca un supuesto Dictamen del Consejo de Estado que no existe y además sabes que sigue en vigor el Decreto 16/95 de 17 de octubre que crea la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel y que expresamente impide ejecutar la autovía por el trazado que tu Ministerio pretende".

Carta al Obispo de Mondoñedo por las "barbaridades" que declaró sobre los homosexuales en plena tramitación de la ley del matrimonio gay. En la carta Bono le dice al Obispo de Mondoñedo: "Los homosexuales han estado marginados durante siglos, se les ha quemado por la Inquisición y han sufrido persecución y cárcel, ¿usted cree que Jesucristo los rechazaría? Le escribo esta carta en el avión de vuelta de un viaje a la antigua Yugoslavia y he visto los horrores de la guerra. Todos los días llegan de Irak imágenes del horror, cada día mueren más de 25.000 niños de hambre y de enfermedades ¿No cree señor Obispo que ese panorama de injusticia debería ocupar más su tiempo y sus cartas abiertas que el hecho de que una persona sea feliz amando o haciendo el amor con alguien de su propio sexo?".

Matrimonio civil entre católicos con "Doña Letizia al fondo". Entre el archivo documental de Bono hay un PDF sobre el matrimonio civil entre católicos que se titula con "Doña Letizia al fondo". Es de febrero del año 2004 y los Reyes se casaron en mayo. El PDF revela que había preocupación por los efectos eclesiásticos del enlace. El canonista José María Díaz Moreno asegura en sus conclusiones "dada la específica resonancia social de determinados matrimonios, alguien con autoridad para ello, debería dejar muy claras las razones que justifican la celebración del matrimonio sacramental. Como se ha escrito muy acertada y oportunamente tanto en el orden canónico como intelectual y moral, la Iglesia no pide a los príncipes más pero tampoco menos que a cada cristiano y lo que se nos pide a los católicos en este tiempo de increencia y de indiferencia es que no solo profesemos nuestra fe, sino que hagamos profesión pública de ella, con el máximo respeto a quienes no la comparte, pero sin ningún género de absurdos complejos, ni dañosas ambigüedades".