Si recibes esta promoción relacionada con Mercadona, ni caso: es una estafa para hacerse con tu dinero

No, Mercadona no te va a regalar un vale de 50 euros por participar en una simple encuesta. Tampoco un televisor de Samsung ni un iPhone 12. Tan solo son ganchos para incitarte a que participes en una supuesta encuesta de satisfacción personal. En resumidas cuentas, un nuevo caso de phishing mediante el que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos personales o bancarios haciéndose pasar por una institución pública o una compañía de renombre.

En esta ocasión, los estafadores se ponen en contacto contigo a través de un correo electrónico en el que te aseguran que tus datos han sido elegidos al azar por su sistema de clientes para participar en su evaluación de satisfacción semanal. Un correo electrónico que debería mosquearte desde el primer momento porque es enviado por una cuenta de correo ininteligible y porque cuenta con un asunto que no está muy bien escrito: "Eres elegible para recibir una Recompensa MERCADONA - 137".

Pretenden que respondas a una encuesta de lo más sencilla para ganarse tu confianza

Después de mostrarte los distintos regalos que te podrías llevar por participar en la encuesta, entre ellos algunos como el anteriormente citado iPhone o el televisor de Samsung, los responsables del ataque te ofrecen un botón desde el que podrás responder a la encuesta que te permitirá acceder a los mismos. En caso de que pulses sobre el mismo serás redirigido a una que se asemeja a la del Mercadona. Dispone de colores similares a la de la cadena de supermercados y una tipografía que te puede llevar a engaño.

Los responsables del ataque te escribirán a través de un correo electrónico. / Cadena SER

Después de responder a una encuesta de lo más sencilla, en la que te harán varias preguntas sobre el supermercado en cuestión y algunos de sus productos, los responsables del ataque te explicarán que deberás seleccionar tu regalo. Como viene siendo habitual en estos casos, los estafadores te pedirán previamente tus datos personales e incluso los bancarios para poder ingresarte el anteriormente citado vale de 50 euros.

No, Mercadona no organiza sorteos ni regala vales de compra

Por esa misma razón, y si has recibido un correo electrónico de estas características recientemente, será mejor que lo borres cuanto antes para no caer en la trampa. Tal y como informa la compañía cada vez que sucede un ataque de estas características, Mercadona no organiza sorteos ni regala vales de compra: "Están usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización".

En definitiva, y para evitar ser víctima de este tipo de ataques, no facilites ningún dato personal ni realices ningún pago en este tipo de páginas web. En caso de duda, ponte en contacto con la compañía en cuestión para que te informen si se trata de una promoción real o si no es más que una estratagema de un grupo de estafadores para robarte.