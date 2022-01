El cantante Stromae reaparece en televisión y desvela cantando que pensó en suicidarse: "No estoy orgulloso"

El cantante Paul Van Haver, más conocido como Stromae, ha reaparecido después de 7 años en la televisión francesa 'TF1' para presentar su nuevo disco 'Multitude', que verá la luz el próximo mes de marzo.

El artista belga acudió al plató de 'Le20H', donde la presentadora del formato, Anne- Claire Coudray entrevistó al artista belga. Llegando al final de la conversación, la periodista le lanzó una pregunta que fue clave, ya que el artista la respondió cantando en primicia su nuevo tema: 'L'enfer' (el infierno).

"Has luchado durante siete años contra una cierta infelicidad, has hablado de ello sin rodeos y en tus canciones hablas también mucho de soledad. ¿La música te ha ayudado a liberarte?", le preguntó.

En ese mismo instante, la música comenzó a sonar y el cantante, mirando fijamente a cámara, comenzó a interpretar su nuevo single, donde habla sobre salud mental y también confiesa que tuvo pensamientos suicidas. Durante toda la actuación, Stromae no mueve más que su expresión facial y solamente quita la mirada de la cámara en los silencios.

"Estos pensamientos me hacen vivir un infierno"

"He tenido a veces pensamientos suicidas y no estoy orgulloso de eso, a veces pensamos que es la única manera de silenciarlos, estos pensamientos que nos hacen vivir un infierno, estos pensamientos que me hacen vivir un infierno", dice en la canción.

Moment qui restera inoubliable pour moi. Et au vu de l\'avalanche de messages, je ne suis pas la seule... Merci @Stromae https://t.co/rZtjsNlB1e — Anne-Claire Coudray (@ACCoudray) January 9, 2022

La presentadora del programa quiso agradecer al artista en Twitter el momento que regaló al formato y a su audiencia. "Momento que seguirá siendo inolvidable para mí. Y dada la avalancha de mensajes, no soy la única... Gracias", escribió.



El vídeo que capta el momento se ha vuelto viral en redes sociales, donde acumula 15.000 'me gusta' en la cuenta oficial del programa. La actuación, publicada también en Youtube por el propio Stromae, suma ya 1.320.000 visualizaciones en menos de un día.