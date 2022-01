Tomic, durante un partido del Open de Australia: "Estoy convencido de que tengo COVID, en 2 días doy positivo"

La previa del Open de Australia está dando otras más noticias más allá de los problemas de Djokovic para entrar en el país (que aún continúan despuñes de que Australia esté investigando si el tenista serbio mintió en su declaración de entrada). El coronavirus está muy presente en el torneo, tanto que el australiano Kyrgios confirmó su positivo y su compatriota Bernard Tomic sospecha de estar contagiado. Éste último dejó una de las imágenes de la jornada ya que durante el partido de primera ronda de la fase previa del Grand Slam le dijo al juez que el daría positivo en COVID en unos días. Posteriormente publicó en las redes sociales que le habían dicho que se aislara.

Tomic cayó derrotado por 6-1, 6-4 ante el ruso Roman Safiullin, pero fue en el segundo set cuando perdía por 2-1 cuando el australiano se acercó a la jueza de silla brasileña Aline Da Rocha Nocinto durante el cambio de lado para asegurarle que se encontraba en mal estado físico. "Estoy convencido de que tengo COVID, te digo que en los dos próximos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú", dijo.

Posteriormente, el tenista australiano criticó el protocolo COVID del torneo: "No puedo creer que nadie se esté haciendo la prueba. Están permitiendo que los jugadores entren a la cancha con pruebas rápidas en su habitación... vamos. No hay pruebas oficiales de PCR". Tras este episodio, Tomic terminó el partido y canceló su rueda de prensa con los medios de comunicación. "Sintiéndome realmente enfermo, ahora estoy de vuelta en mi habitación de hotel", dijo el tenista de 29 años en un comunicado en las redes sociales. “Acabo de hablar con los médicos en el lugar y me pidieron que me aislara. Todavía no podían tratarme para evitar el contacto".