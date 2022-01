Javi Martínez desvela lo que ocurrió realmente en el famoso salto a la valla de Lezama

Javi Martínez dejó el Bayern este verano tras nueve años, rumbo a Catar, donde a sus 33 años juega en el Qatar SC. El fútbol le llevó a Asia, aunque durante muchos meses se rumoreó sobre la posibilidad de que volviese al Athletic.

Precisamente sobre su salida del Athletic y la polémica entrada a Lezama en septiembre de 2012 cuando ya se había cerrado su salida al Bayern, ha hablado en su canal de Twitch. El navarro ha explicado que como la ciudad deportiva estaba en obras, los jugadores solían colarse: "Llamé al club. No voy a decir quién, pero no se portó bien. Pregunté si podía ir el domingo al entrenamiento para despedirme. En ese momento estaba todo revuelto y me dijeron que no. Mis compañeros eran mi puta familia. Entonces le dije para ir por la tarde, cuando llegara del pueblo. Me dijo que sin problemas, que por la tarde estaría todo tranquilo y no habría nadie".

"Yo volaba el lunes a las 9:00 desde Bilbao (a Alemania). Eran las 22.15 del domingo cuando llegué a Lezama. En ese momento estaba en obras, fue la época de Bielsa... No funcionaba el timbre. Llamé al delegado y no me cogió. Yo sabía que nosotros podíamos meternos por un sitio en Lezama. En la Europa League ya lo hacíamos. Nos colábamos para poder dormir después de los partidos. Entré por ahí y llamé al timbre de dentro. Me salió un chico de seguridad, uno nuevo. Me abrió la puerta. El chico, como era nuevo, reportó que había accedido a las instalaciones. Como había gente que le interesaba aquello, montaron un ciposte", ha relatado.

"Quería recoger una foto de mi mejor amigo"

Javi Martínez ha explicado: "Para que sepáis, se habló que quería coger las botas... No. Yo lo que quería recoger era una foto de mi mejor amigo, que se llamaba Cristian y que murió en un accidente de tráfico cuando yo tenía 19 años. Yo tenía una foto grande en el vestuario de él y yo sólo quería coger esa foto, el resto me daba igual. Me abrió la puerta, entré, y me cogí también un ipad...".

"Al día siguiente me manda un mensaje un periodista. 'No sabes la que se está montando', me dice. Yo estaba con mi hermano y nos empezamos a reír. Dijeron que estaba borracho, que me había peleado con el de seguridad... Y ya está, eso fue todo. Fui a Lezama, primero quería despedirme de mis compañeros, pero sobre todo, para recoger la foto de Cristian. ¡A que no es para tanto!". ha lamentado.