Es la víspera del inicio de la Supercopa de España de fútbol, aunque realmente podríamos llamar a la Supercopa de Arabia, porque ya sabéis que la Supercopa de España se juega en Arabia, porque la Federación se la vendió a ese país, que es una dictadura donde no hay libertad, donde no se respetan los derechos humanos, donde se persigue a los homosexuales o donde consideran a la mujer un ser inferior al hombre en tantas facetas de la vida. Esto de por sí ya es vergonzoso, pero al menos ahora ya la Federación no intenta vender que llevar la Supercopa allí va a suponer una aperturismo, van a tener más libertades, van a vivir mejor las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Es una milonga que nadie se creía.

Ahora la Federación ya vende, que sí, que viene mucho dinero a cambio y que ese dinero lo va a repartir entre todo el fútbol español y que le va a llegar incluso a los modestos... 10.000 euros, 20.000 euros... y que eso lo justifica todo. Pero realmente en este exilio de la Supercopa de España, el gran perjudicado eres tú, porque seas aficionado del Atlético de Madrid, del Barça, del Real Madrid y del Athletic, de la Real Sociedad, del Valencia, del Zaragoza, del Tenerife, del Mallorca del que seas... si tu equipo juega la final de la Supercopa o la semifinal de la Supercopa, no lo vas a poder ver en directo. A no ser que seas un millonario y dispongas de mucho dinero y mucho tiempo no vas a poder ir a ver el partido en directo. Y no lo vas a poder ver hasta el año 2030 porque la Federación ha vendido la Supercopa de España hasta el año 2029. Estamos en 2022.

Se dijo al principio que esta competición estaba ya muerta, que no le interesaba a nadie y era mentira, porque la Supercopa llenaba todos los años los estadios en el partido de ida y en el partido de vuelta. Y este año, con este formato que es más atractivo, en España sería tremendo. Tú imagínate lo que sería un Athletic de Bilbao - Atlético de Madrid el jueves en San Mamés o lo que sería mañana un Real Madrid - FC Barcelona en el Bernabéu o en el Camp Nou con 70.000, 80.000 o 60.000 personas. El espectáculo en la grada sería tremendo, el espectáculo en los alrededores, en la ciudad... Todo eso nos lo hemos perdido. Todo eso te lo has perdido. Sí, a cambio de unos millones de euros para la Federación, que encima paga un régimen no democrático, dictatorial, que no respeta las libertades y que está blanqueándose con la Supercopa de España. ¿Te convence? Porque te van a contar muchas milongas. A mí realmente no me convence.