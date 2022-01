Dembélé no aceptará salir del Barça en este mercado

La renovación de Dembélé con el Barça está congelada, prácticamente sin opciones de reconducirse. En uno de los últimos encuentros, el Barça le comunicó a Dembélé que si no accede a renovar intentaría sacárselo de encima ya en este mercado de invierno, en forma de traspaso o incluso hay voces dentro del club que apuestan por darle la carta de libertad. Fuentes próximas a Dembélé nos aseguran que no aceptarán ningún tipo de salida en este mercado. O aceptan sus condiciones para renovar o se marcharán en junio gratis a la Premier League.

En esta guerra la sartén por el mango la tiene el francés, que no tiene ninguna intención de salir del Barça al mercado de invierno. El Barça no le ha dicho a Dembélé en ningún momento que lo enviará a la grada si no renueva. Si esto acaba pasando, Dembélé acatará la decisión, entiende que es un asunto de club y él no puede hacer nada para evitarlo.

Durante el día de hoy Moussa Sissoko, agente de Dembélé, ha declarado en el diario L’Equipe que la renovación no es un tema "únicamente de dinero". "Se trata de la gestión del día a día. Que jugara a Linares, sin entrenar, saliendo de COVID es difícil de entender", ha asegurado el representante galo.

Sissoko no matiza estas declaraciones. Al contrario, insiste en ellas. Entiende que no se protegió a Dembélé. Salía de vacaciones, de COVID y si se hubiera lesionado, Sissoko sabe que todo el mundo habría cargado contra él por frágil y falta de seriedad, como se ha dicho de él en el pasado. Sissoko sabe que tiene las de ganar en este duelo y apretará al Barça.