"Me sentí muy mal": José Corbacho revela su momento 'tierra trágame' en un ascensor con Scarlett Johansson

La Noche D, el programa de Televisión Española presentado por Dani Rovira, ha bajado este miércoles el telón de su segunda temporada con algunos invitados de excepción. Desde Antonio Orozco y David Bustamante hasta Ana Milán, Toni Acosta y José Corbacho. Un plantel variopinto que ha dejado algunas anécdotas de lo más divertidas. Entre ellas una que concierne al director de cine y a la actriz Scarlett Johansson.

Un suceso que se ha producido durante la sección Preguntas picantes, en la que Silvia Abril pone en aprietos a sus invitados e invitadas con cuestiones de todo tipo. En esta ocasión, y después de que la humorista le preguntara acerca de la última vez que hizo el ridículo en público, José Corbacho ha recuperado su reciente encuentro con Scarlett Johasson en un hotel: "Me fui un fin de semana a Londres y de repente en el hotel me encontré con una conocida actriz internacional llamada Scarlett Johansson".

"No sé si lo notó, porque íbamos los dos con mascarilla, pero la verdad es que yo me sentí muy mal"

El director de cine recuerda que ambos coincidieron en el ascensor y que se puso tan nervioso que acabó tirándose un pedo delante de la actriz estadounidense: "Me puse tan nervioso, tan nervioso, tan nervioso que se me escapó un pedo del copón". Sin embargo, Corbacho asegura que la actriz no se enteró o que, al menos, procuró no darle importancia: "Scarlett Johansson, una señora súper elegante, se abrieron las puertas, se giró y dijo: good bye. Y se cerraron las puertas".

A pesar de que la actriz hizo caso omiso a su pedo, José Corbacho reconoce que se sintió fatal: "No sé si lo notó, porque íbamos los dos con mascarilla, pero la verdad es que yo me sentí muy mal". Una historia que sorprendía a Ana Milán, quien no daba crédito a que el director de cine acabara tirándose un pedo delante de una actriz como Scarlett Johansson: "Me peí con Scarlett Johansson". Mientras tanto, Silvia Abril bromeaba con José Corbacho explicándole que en aquel momento hizo un match point, haciendo referencia a la película de 2005 protagonizada por la actriz estadounidense.

"Estoy en shock, me parece insuperable"

Dado que todos le estaban criticando por haberse tirado un pedo frente a Scarlett Johansson, José Corbacho le recriminó a Toni Acosta que ella se mea cuando se ríe. Mientras tanto, Ana Milán reconocía que no daba crédito a la historia protagonizada por el humorista y aseguraba que no podía haber contado una anécdota mejor: "Estoy en shock, me parece insuperable".

De esta manera, La Noche D baja el telón de su segunda temporada sin saber todavía si habrá una tercera entrega. Por esa misma razón, y por si no llegaran a volver nunca más, el programa ha girado en torno a las últimas veces.