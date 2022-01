"Está muy feo": una farmacéutica portuguesa critica el precio de los test de antígenos en España

Ana Militão, trabajadora de una farmacia portuguesas, ha explicado que en su país el Gobierno no permite hacer negocio con los test de autodiagnóstico para el COVID-19 y ha establecido un precio para la venta de estas pruebas, cuyo valor no puede superar el 15%. Militão también ha asegurado que le parece "muy mal" lo que pasa en España con estas pruebas porque la situación es muy difícil y hacer de esto un negocio "está muy feo, no se debe hacer".

A diferencia de España, donde los test rondan los 7-8 euros y solo pueden comprarse en farmacias, en Portugal pueden adquirirse en supermercados —incluso de la empresa española Mercadona— por un precio cercano a los 2 euros.

Según anunció este martes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) se reunirá este jueves para fijar un precio máximo de venta de los test de antígenos de diagnóstico de la COVID-19,

Así se cumplirá la promesa realizada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER, en la que avanzó la intención del Gobierno en "el control del precio de los test de antígenos".

Rodríguez ha detallado que "hasta ahora" el Gobierno se ha encargado de garantizar el suministro de los test, que sufrieron una gran falta de 'stock' en las últimas semanas de diciembre debido al gran alza de contagios por la variante ómicron.

"Hubo tensión en el mercado y el Gobierno, de la mano de distribuidores farmacéuticos y de los colegios, garantizó el suministro. Ahora tenemos garantizado el suministro y vamos a fijar precios máximos. Si no estuviera garantizado el suministro no se podrían fijar los precios", ha defendido.