'Wordle', el juego estilo crucigrama que ha pasado de 90 usuarios a más de 300.000 en apenas dos meses

Cinco letras, seis intentos y una única palabra por descubrir cada día: esta es la fórmula de 'Wordle', un juego de apariencia sumamente simple pero que, sin embargo, se ha vuelto viral en las últimas semanas y decenas de miles de usuarios comparten sus resultados diarios en redes sociales.

La mecánica de este divertimento, que se podría considerar una mezcla entre un crucigrama y el juego de mesa Mastermind, es simple: el objetivo es descifrar una palabra de cinco letras en seis intentos. En cada uno de ellos aparecerán las letras de un determinado color. En verde si la contiene y además se encuentra en su orden correcto, en amarillo si la palabra contiene esa letra pero en una posición diferente y en gris si la letra no está.

Las instrucciones para jugar a Wordle / Wordle

Una de las claves de su éxito es que para todos los usuarios es la misma palabra para encontrar todos los días y en caso de fallar se debe esperar al día siguiente. Por tanto, los usuarios comparten en redes sus resultados para comparar con los demás y averiguar si han utilizado los mismos intentos.

Además, otra de las ventajas con las que cuenta es simplemente una dirección web a la que entras y juegas, nada más. No se puede descargar, no pide datos, no tiene anuncios, no envía notificaciones, no ofrece compras dentro del juego y no hay niveles que subir ni pantallas que desbloquear. Una partida diaria es el máximo que se puede jugar.

Es el primero que hago en mi vida, me ha costao pillarlo



Wordle (ES) #6 5/6



⬛⬛⬛🟨🟨

🟩🟨⬛⬛⬛

🟩🟩🟨⬛⬛

🟩🟩⬛🟩🟩

🟩🟩🟩🟩🟩 — Oze (@illomicuenta) January 12, 2022

Según el New York Times, el 1 de noviembre, 90 personas intentaron encontrar la palabra del día. Dos meses después, el 2 de enero, superaban los 300.000. Además, su creador, el estadounidense Josh Wardle, señaló este mismo medio: "Creo que la gente aprecia que exista algo online que sea simplemente divertido. No trata de hacer nada turbio con tus datos o tus ojos. Es sólo un juego entretenido".

En origen, este juego fue diseñado por Wardle a modo de pasatiempo para su pareja, la cual era fiel usuaria de los crucigramas que se encuentran en las últimas páginas de los periódicos. Ella comenzó a jugar y fue poco a poco compartiéndolo con algunos familiares y amigos, hasta que finalmente se extendió y ahora ya cuenta con versiones en catalán y en gallego, además de castellano e inglés.