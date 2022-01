"No estoy tan desesperada, antes me tiro al tren": así ha sido una de las citas más incómodas de 'First Dates'

Desde que abriera sus puertas en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha acogido cientos de citas de todo tipo. A pesar de que algunas de ellas han derivado en nuevas relaciones amorosas, el equipo comandado por Carlos Sobera no es siempre infalible. En algunas ocasiones, el programa acaba juntando a dos personas que realmente no tienen nada que ver, provocando así citas de lo más incómodas como la protagonizada por Juanjo y Ana María en el último programa de citas.

La cita arrancaba con Carlos Sobera dando la bienvenida a Ana María, quien reconocía frente a las cámaras del programa de Cuatro que no había sido feliz en la vida porque ha vivido siempre al lado de un hombre machista, posesivo y muy celoso. Por esa misma razón, y tras más de 11 años de viudedad, la peluquera de Tarragona reconocía que había acudido al programa para enamorarse y sentir algo por una persona de una vez.

"Por Dios, me muero. Antes me tiro al tren. no estoy tan desesperada"

Después abandonar la barra del restaurante en busca de una pareja para Ana María, Carlos Sobera recibía a Juanjo, quien reconocía frente a las cámaras del programa que siempre ha soñado con encontrar a su princesa: "Yo siempre he soñado con mi princesa desde que tengo uso de razón. Pero, en las relaciones que he tenido, nunca he encontrado esa princesa que yo buscaba". Y todo indicaba a que Ana María tampoco sería esa princesa que llevaba tiempo buscando.

Nada más ver a Juanjo, Ana María le confesó a Matías que no era su tipo: "Ay, no me gusta". Algo que desarrollaba tras bastidores, donde aseguraba que no estaba tan desesperada como para acabar con alguien como Juanjo: "Por Dios, me muero. Antes me tiro al tren. no estoy tan desesperada". Algo que se notó desde el primer segundo de la cita, en la que la tensión entre ambos comensales se podía cortar con un cuchillo.

"Desde un principio, la cita ya fue una cosa sosa e insípida"

Después de presentarse de forma oficial, y de hablar sobre sus relaciones anteriores, Ana María volvía a asegurar detrás de las cámaras que Juanjo no era para él: "Es un morcón". La cita no fue del todo bien y, como no podía ser de otra manera, ambos acabaron marchándose por su lado. Mientras que Ana María aseguraba que Juanjo no era el hombre que le hacía falta, porque entre otras cosas era "muy corto de palabras" e "incapaz de levantarle el ánimo", Juanjo ha reconocido que Ana María no era su tipo.

"Me he quedado un poco cortadito porque a lo mejor yo me esperaba otra cosa", explicaba Juanjo. Algo que molestaba a Ana María, quien aseguraba que su cita no le había aportado nada: "Desde un principio, la cita ya fue una cosa sosa, incómoda e insípida". Por esa misma razón, ambos decidieron continuar su propio camino. Mientras que Juanjo reconocía que seguía con el cartel de 'Libre', Ana María le recomendó que siguiera así porque hay muchas mujeres desesperadas en el mundo: "Yo todavía no estoy tan desesperada".