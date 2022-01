"Recibía comunicados en mis buzones": Sardà revela las razones por las qué tuvo guardaespaldas durante 6 años

Crónicas marcianas fue, sin duda alguna, uno de los programas más populares de la televisión española de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Nacido para combatir contra La sonrisa del pelícano, el programa de televisión presentado por Pepe Navarro que lideraba las noches por aquel entonces, el espacio dirigido por Xavier Sardà comenzó a hacerse un hueco hasta convertirse en la primera opción tras el abrupto final del programa de Antena 3.

Desde entonces, el programa de Telecinco lideró las noches con mano de hierro gracias a un contenido que, con el paso de los años, acabó pasándole factura a su presentador. Algo que ha reconocido este martes en el programa Fuera del mapa, en el que le ha confesado a Alberto Chicote que tuvo un guardaespaldas durante seis años porque llegó a tener miedo de lo que le pudiera pasar. Una conversación que comenzaba durante la ruta de ambos por la 'La España Despoblada'.

"Lo que has hecho tú no lo ha hecho nadie"

Después de subir por una pendiente repleta de piedras con las que se podía haber tropezado, Xavier Sardà le explicaba a Alberto Chicote que se estaba "cagando" ante lo que todavía estaba por venir. Sin embargo, el cocinero le animaba a seguir subiendo recordándole que siempre ha sido especialista en andar por terrenos "muy escarpados": "Lo que has hecho tú no lo ha hecho nadie". A continuación, el presentador del programa le recordó que durante aquella época consiguió estar en boca de todos a diario.

Sin ir más lejos, el cocinero recuerda que siempre se hablaba sobre el programa en su cocina: "Yo recuerdo que hace unos cuantos años, cuando llegaba a la cocina por la mañana, el único tema de conversación era qué había pasado el día anterior en tu programa". Todo ello gracias a una serie de temas con los que conseguía enganchar al público español. Sin embargo, Sardà no siempre era consciente de la repercusión que podían llegar a tener: "Había días en los que no me enteraba de lo que hacía y me lo contaba la gente al día siguiente".

"Le contraté naturalmente por miedo. También porque me seguían y por los comunicados en los buzones"

Sin embargo, algunos de los temas tratados durante el programa le llegaron a pasar factura. De hecho, tuvo que contratar a un guardaespaldas para que le protegiera de posibles ataques: "Estuve casi seis años con él. Le contraté naturalmente por miedo. También porque me seguían y por los comunicados en los buzones". De hecho, el presentador recuerda que por aquel entonces le llamaban Kevin, Kevin Costner y El Guardaespaldas.

Dado que Chicote no entendía que el presentador tuviera que contratar a un guardaespaldas para andar seguro por la calle, Xavier Sardà le explicó que la noche es inquietante: "De todas las franjas que hay para hacer televisión, la madrugada es un horario en el que la gran mayoría de gente que te ve es fantástica, pero también puede haber personas inquietantes. Esa es la hora a la que te están viendo". Por suerte, esa etapa ya pasó y Sardà no tiene que llevar seguridad a ningún lado. Respecto a aquellas personas que trataron de hacerle la vida imposible, el presentador de televisión les desea que hayan encontrado la paz interior, un buen trabajo, y que tengan mucha suerte en la vida".