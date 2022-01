"Sin nosotros, Ayuso seguiría escribiendo 'guau guau' en Twitter": la genial imitación de Joaquín Reyes a Egea

El Intermedio ha vuelto y, con él, secciones tan aclamadas como Zanguangos, en la que Joaquín Reyes imita a algunos de los principales protagonistas de la actualidad política de nuestro país. Después de ponerse en la piel de políticos como Pablo Iglesias o Soraya Sáenz de Santamaría, el humorista se ha decantado por Teodoro García Egea para comenzar el año 2022. Todo ello en un sketch que comienza con el portavoz del Partido Popular emulando al doctor Frankenstein, quien intenta revivir sin éxito la carrera de García Albiol.

Dado que su experimento no ha resultado satisfactorio, Egea deja todo lo que tiene entre manos para definirse frente a la audiencia como "murciano universal" que, a su vez, es "profesor de telecomunicaciones en la UCAM". También se define como el azote de los progres, el secretario general del Partido Popular y la mano derecha de Pablo Casado. En resumidas cuentas, Egea se considera el auténtico cerebro del Partido Popular y quien realmente mueve los hilos de la formación: "Soy un puto hombre del renacimiento".

"Sin nosotros, seguiría escribiendo 'guau guau' en Twitter"

Después de presentarse ante la audiencia, el Egea de Joaquín Reyes se mete de lleno en la guerra interna del Partido Popular entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Bajo su punto de vista no hay nada de preocuparse porque los rumores no son ciertos: "Son todas burdas mentiras de la izquierda". Sin embargo, el personaje interpretado por el humorista asegura que no entiende la postura que ha tomado Ayuso: "Sin nosotros, seguiría escribiendo 'guau guau' en Twitter. Que se ande con ojo, a ver si se le van a caer unos botecitos de crema en el bolso".

Tras dejar la polémica con Ayuso a un lado, Egea presenta el laboratorio de ideas del Partido Popular. Un laboratorio en el que se pueden encontrar prototipos como unos cascos insonorizados para eludir preguntas sobre corrupción. También una máquina de billetes para captar políticos de Ciudadanos y una trampa para "limar asperezas con Cayetana Álvarez de Toledo": "Ponemos una invitación para un cóctel de algo liberal, pones muchos apellidos compuestos y entonces llega Cayetana y qué pasa, que se pilla".

La afición de Teodoro García Egea por el monte

En definitiva, Teodoro García Egea se considera el auténtico salvador del Partido Popular. El segundo de un Pablo Casado al que defiende a ultranza. Sin embargo, Egea también reconoce que se dedica tiempo a sí mismo. En ocasiones, el portavoz del Partido Popular se va al monte a coger aire porque tal y como explica frente a las cámaras de El Intermedio, cuesta demasiado decir cada día gobierno narco bolivariano independentista comunista bilduetarra así de seguido.

Una vez allí, el político del Partido Popular se dedica a su auténtica pasión: lanzar güitos de aceituna. Unos güitos dirigidos hacia una diana en la que se puede encontrar el rostro de Yolanda Díaz.