Álvaro Benito analiza al Barça: "Ya le he visto un crecimiento competitivo desde que llegó Xavi Hernández"

En el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya hemos analizado la victoria del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España contra el FC Barcelona con Álvaro Benito, analista de Carrusel Deportivo y El Larguero. "Me esperaba un partido igualado. No me sorprendió el devenir del encuentro. El Barça salió un poco cohibido y el Madrid tuvo la primera parte de su mano, donde pudo abrir brecha en el marcador. En la segunda parte estuvo todo más igualado y a mí me sorprendieron las piernas del Barça en los primeros minutos de la prórroga", ha dicho en SER Catalunya.

Álvaro Benito también ha destacado el cambio que ha hecho el FC Barcelona después de la llegada de Xavi Hernández. "Más allá del partido de ayer, yo al Barça ya le he visto un crecimiento competitivo desde que llegó Xavi. Está corriendo más y mejor, el equipo está mucho más corto y creo que es un punto de partida", ha destacado el exfutbolista, quien también ha afirmado que el Barça no debe conformarse. "Entiendo cierta parte de optimismo, pero no debe haber un discurso conformista con el hecho de competir", ha dicho.

¿En qué debe mejorar el Barça?

Además, Álvaro Benito ha detallado las dificultades que está teniendo el equipo de Xavi. "El Barça ha progresado mucho en muchas fases del juego, pero le está costando más en la definición. Le está costando tener una circulación fluida y meter balones dentro. Esto ayer cuando entró Pedri mejoró", ha analizado Benito en el 'Què t'hi Jugues!', quien ha añadido: "La fortaleza del Barça debe estar en someter. Para someter debes llevar balones hacia dentro y para ello necesitas ser muy preciso y tener los jugadores adecuados. Allí le está costando al Barça cuando los equipos se le cierran".

El papel de los jugadores jóvenes

Finalmente, sobre la juventud de la plantilla del FC Barcelona Álvaro Benito ha destacado que "hay que ser prudente", pero que "hay jugadores con mucho talento". "Nico me encanta, es el que más me gusta. Tiene facilidad para entender el juego y es completísimo. Es un jugador con mucho margen de crecimiento y un jugador para muchos años en el Barça", ha analizado Benito, quien también ha destacado la importancia de Ansu Fati para el equipo azulgrana. "Si Ansu está bien puede ser el punto de inflexión, sin duda, pero hay que ser menos exigente con él de lo que fue el Barça cuando volvió tras la lesión. Hay que tener prudencia, poco a poco y pensar que es un jugador para muchos años en el Barça", ha afirmado Álvaro Benito.