'Los Morancos' triunfan en 'El Hormiguero' con una parodia sobre Ayuso y Almeida con recado para Casado

Los Morancos han vuelto una vez más a El Hormiguero para hablar sobre sus próximos proyectos y, como suele ser habitual cada vez que visitan el programa presentado por Pablo Motos, a pasárselo bien tanto con el presentador como con el público. En esta ocasión, el dúo cómico formado por los hermanos Cadaval ha presentado su espectáculo Todo por la matria, que se estrenará el próximo 4 de febrero en el Teatro Rialto de Madrid.

Tal y como han dado a conocer a lo largo de la entrevista, en este nuevo espectáculo volveremos a ver personajes míticos como Omaíta, quien se convertirá en la protagonista de una historia en la que, una vez más, tratarán de analizar la actualidad. De hecho, y con el objetivo de demostrar lo que tienen preparado, César y Jorge Cadaval han compartido con la audiencia de El Hormiguero un pequeño adelanto de lo que podrán ver a partir del próximo mes de febrero.

"Soy un poco de Aznar y un poco de Mariano"

En esta ocasión, los hermanos Cadaval han sorprendido con un sketch en el que convierten a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almedia, en la cantante Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera. Después de ponerse sus respectivas pelucas, además de otros complementos como una bata en el caso de Isabel Díaz Ayuso y unas gafas en el de Almeida, el personaje interpretado por Jorge Cadaval ha comenzado a cantar.

Pero no una canción cualquiera, sino una versión del mítico Hoy quiero confesarme de la tonadillera: "Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda por Madrid, hoy quiero confesarme". A continuación, y después de explicar que hoy le sobra tiempo, el personaje interpretado por Jorge Cadaval asegura que es "un poco de Aznar y un poco de Mariano". No así de Pablo Casado, de quien confiesa no tener nada.

"Mi pequeño del alma": Almeida se convierte en Kiko Rivera

Después de asegurar que el presidente del Partido Popular quiere llegar a la Moncloa como sea, y que por eso de la da caña, la versión tonadillera de Isabel Díaz Ayuso se pregunta que cuándo se ha visto a un casado mandar en España. Un sketch que ha recibido la ovación del público de El Hormiguero, quien se ha rendido una vez más a las parodias del dúo cómico.

Sin embargo, la cosa no quedaba ahí. Como Almeida no canta en ningún momento de la canción, Isabel Díaz Ayuso se acerca hasta él reinterpretando el momento en el que Kiko Rivera cantó por primera vez en público junto a su madre en la reaparición de la cantante sobre los escenarios tras la muerte de su marido Francisco Rivera: "Mi pequeño del alma con tu piel de canela".