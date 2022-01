"¿Dónde está mamá?": el precioso momento de los hermanos Williams con su madre tras ganar al Atlético

La familia Williams nunca olvidará la semifinal que enfrentó anoche al Atlético de Madrid y Athletic Club en la Supercopa de España que se celebra en Riad (Arabia Saudí). Todo ello gracias a un Nico Williams de dulce que se convirtió en el héroe del partido después de marcar el gol de la victoria en el minuto 81. Tras sus dos goles en Copa del Rey frente al Atlético Mancha Real, el pequeño de los Williams aprovechaba la recta final del partido para revolucionar el encuentro y darle a su equipo el pase a la final.

Desde que entrara en el campo por Berenguer en el minuto 69, el extremo navarro fue un incordio para la zaga atlética. Provoca el córner que posteriormente materializaría Yeray para establecer el empate a uno en el marcador, estuvo a punto de batir a Oblak en un tiro a bocajarro que acabó salvando el guardameta esloveno y, finalmente, acabó metiendo el balón en la red con un golpeo seco. Un gol dedicado posteriormente a su madre, quien no pudo contener las lágrimas desde la grada.

"¿Dónde está mamá?"

Al terminar el partido, Nico Williams recibía la felicitación de todos sus compañeros de equipo. Entre ellos de su hermano Iñaki, quien no quiso separarse en ningún momento del hombre del partido. Tras celebrar la victoria con su equipo, los hermanos Williams se acercaron hasta las gradas en busca de su madre y su tía, presente también en el estado. Algo de lo que han dejado constancia las cámaras de la Real Federación Española de Fútbol, quien ha compartido en sus redes sociales un maravilloso vídeo protagonizado por la familia Williams.

En este vídeo podemos ver a los hermanos Williams buscando a sus familiares en la grada: "¿Dónde está mamá?". Tras varios segundos intentando dar con ella, Nico la encuentra entre todo el público y agarra de la mano a su hermano Iñaki para que le acompañe. Después de ver a su madre y a su tía entre el resto de aficionados, Nico le pide a los responsables de seguridad que les permitan acercarse hasta su posición.

"Me ha dicho que siga trabajando así y que no me suba a las nubes"

Una vez allí, la familia celebra con efusividad el gran partido de los hermanos Williams frente a Atlético de Madrid y su clasificación para la gran final que tendrá lugar el próximo domingo. Más tarde, Nico Williams explicaba frente a las cámaras de la RFEF que estaba super emocionado por compartir el primer gol con su madre. A pesar de que ya marcó dos frente al Atlético Mancha Real, la madre de los Williams no pudo estar presente.

Sin embargo, la madre le ha recordado que tiene que seguir trabajando duro para poder mantenerse en la élite: "Me ha dicho que siga trabajando así y que no me suba a las nubes".